Marihuana, coca y crack: Ruta del consumo de drogas de jóvenes en México

El consumo de drogas en México ha aumentado, pero también el número de personas que desarrollan un problema de adicción.

Los niños, en quienes las drogas provocan consecuencias mucho más graves, resultan afectados en el desarrollo de su cuerpo, especialmente en el cerebro, pues les deja daños en áreas de aprendizaje, menor velocidad de procesamiento y problemas de lenguaje.

-¿A qué edad empezaste a consumir ?

A los 8 años”, reveló Flor, adicta en recuperación

-¿Qué fue lo que probaste?

Empecé con marihuana, seguí con cocaína, con activo y ya después empecé a fumar piedra”, añadió.

Flor tiene 17 años. La mitad de ellos ha consumido drogas.

Agarraba sus anillos, sus cadenas de mi mamá para empeñarlos. En un día llegaba a consumir tres, cuatro cigarros de marihuana y dos tres líneas de cocaína”, comentó Flor.

“Yo me sentí todo el tiempo culpable de lo que le paso, de no haber puesto más atención con mi hija. Yo la decido internar en un grupo y era una recaída tras otra, cuando definitivamente se me perdió por un mes”, comentó Jazmín García Becerril, madre de Flor.

En ese tiempo Flor se embarazó de otro joven, también consumidor; ahí, su vida cambió.

Se enfocó mucho en su embarazo, fue un aliciente para ella para salir adelante”, expuso Jazmín García Becerril, madre de menor.

Madre e hija reciben terapia en un centro de integración juvenil.

Ya la bebé tiene ocho meses y hasta ahorita me siento muy orgullosa de mi niña porque ya lleva un año y un mes sin consumir ninguna sustancia”, apuntó Jazmín García Becerril, madre de menor.

Para otros consumidores, la rehabilitación ha sido más difícil.

Como Josefa, quien tiene 39 años. Ha consumido crack los últimos ocho.

Entré en depresión, empecé a consumir piedra, crack. El último año ya era casi diario”, dijo Josefa, adicta en recuperación.

Josefa permanecerá internada 90 días en un Centro de Integración Juvenil bajo el modelo de comunidad terapéutica aislada voluntaria.

Actualmente lleva un mes de tratamiento. No es la primera ocasión que intenta dejar las drogas.

Estuvo en consulta externa, estuvo alrededor de dos meses, ella ya no acude a sus consultas y hablo con ella y ella nos pide el apoyo”, compartió Silvia, hermana de Josefa, adicta en recuperación.

Y Josefa comentó:

Esta no era la primera que me ayudaban cuando le tomo dinero a mi hijo eso fue cuando dije: hasta aquí ya no puedo más”.

Hace tres meses, Diego llegó a ese mismo centro para un tratamiento voluntario. Antes probó todo tipo de sustancias.

Podía comenzar con marihuana, seguir con cocaína, luego consumir un LCD, y terminar hasta con metanfetamina; el crack fue con lo que caí a lo más bajo hasta que llego el punto en que quise quitarme la vida”, indicó Diego, adicto en recuperación.

El mes pasado fue dado de alta y ahora acude a consulta externa para no recaer.

Entre la severidad del consumo, que traigan disposición, y sobre todo, que lo apoye la familia. Pensamos que uno de los principales pilares de la rehabilitación es la familia”, dijo Jacobo González, de la Unidad de Hospitalización Iztapalapa.

