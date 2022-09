Consulta sobre militarización propuesta por AMLO no viola la Constitución: Mario Delgado responde a Santiago Creel

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que su partido movilizará su estructura a nivel nacional para apoyar la consulta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la permanencia de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Respondió al panista, presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien en un video le dijo al presidente de la República que promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

“Me pareció una desfachatez el video de ayer de Santiago Creel, yo no sé si los diputados le van a hacer una moción de censura o un llamado porque aprovechando su cargo como presidente de la cámara no son capaces de conducirse de manera constitucional. No se viola la Constitución, no se invade ninguna facultad del legislativo, el presidente puede promover la participación ciudadana, es una de las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación”, aseguró Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.