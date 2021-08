Consulta popular 2021 se realizó con éxito entre opiniones divididas de ciudadanos y funcionarios

Este domingo se realizó la primera Consulta Popular, a nivel federal en México, organizada por el INE, 57 mil 64 mesas receptoras fueron instaladas en todo el país, de un total de 57 mil 77, para este ejercicio democrático que inició con los honores a la bandera en el Instituto Nacional Electoral.

El Consejo General del INE, se declaró en sesión permanente e inició con los posicionamientos de los partidos políticos.

Morena responsabilizó a dos consejeros electorales de querer sabotear la consulta popular.

“El consejero presidente y el consejero Ciro Murayama se han encargado de sabotear este ejercicio democrático. Iniciaron con la cantaleta de que no tenían dinero, fueron a la Suprema Corte a presentar una controversia para quejarse de su falta de dinero y la Corte no le dio la razón”, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.

En conferencia de prensa, Lorenzo Córdova informó que, del universo de mesas receptoras instaladas, sólo 7 no pudieron hacerlo, y confirmó que la mesa receptora que le correspondía al presidente, estaba lista para recibirlo.

Mientras eso ocurría en el interior del INE, afuera, en las calles, ciudadanos asistieron a las mesas receptoras para opinar con un sí o un no sobre la pregunta planteada:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Con las medidas sanitarias vigentes, la ciudadanía se presentó en las mesas receptoras.

En la República Mexicana hubo quienes se pronunciaron en favor de la participación y otros prefirieron no formar parte de este ejercicio.

“¿Quién te asegura que los van a juzgar o qué beneficios hay para el pueblo o qué van a hacer? No necesitas una consulta para hacerlo”, Juan Carlos Campos, ciudadano.

Un ejemplo de participación lo dieron las personas de la tercera edad.

“Desde que empezó la promoción ella ya estaba preparada que iba a venir y que iba a venir, llévenme, llévenme y mi familia viene desde Ecatepec a traernos, es un ejemplo ella siempre está pendiente de las noticias y opina y le da gusto y se enoja”, Bertha Castillo, acompañante de señora Emma.

“Obviamente necesito que me apoyen y mi hija se ofreció para acompañarme / esto es inédito, nunca se había hecho, la principal parte es esa, no sé qué resultado vaya a haber, pero me encanta el poder participar”, Enrique, testimonio en silla de ruedas.