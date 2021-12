Consulta para revocación de mandato no está en riesgo: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, descartó los riesgos en la realización de la consulta de revocación de mandato, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentara una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde advirtió que no habría recursos para poder realizarla.

El INE presentó ante la SCJN la controversia por el recorte presupuestal que hizo la Cámara de Diputados a la institución.

“No, no lo veo, no veo que haya riesgos para celebrar la revocación de mandato. Es un mandato constitucional y es un mandato legal. Si no les conceden suspensión, continúa la ley vigente. Ese es el efecto de la suspensión, solamente la Corte. Si la Corte suspende entonces sí, estaríamos ante un escenario distinto”, afirmó Ricardo Monreal.