Consulta para juicio a expresidentes costará más de 520 millones de pesos, revela INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la promoción y realización de la consulta para juicio a expresidentes del próximo 1 de agosto. Será la primera consulta constitucional que se realice en México a la ciudadanía.

Te recomendamos: AMLO llama a participar en consulta para enjuiciar a expresidentes, aunque él no lo hará

El secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, garantizó desde ahora su certeza, transparencia y calidad. Explicó que cuando el gobierno de transición organizó la consulta sobre el nuevo aeropuerto, en octubre de 2018, se instalaron alrededor de 2 mil casillas y ahora serán más de 57 mil, menos de la mitad de las instaladas el 6 de junio.

El secretario ejecutivo explicó que tienen pocos recursos económicos para la consulta porque no estaba presupuestada, y cuando se solicitó una ampliación de presupuesto no fue concedida.

“Al final la respuesta de Hacienda fue: pues no hay recursos, hazlo con la posibilidad económica que tienes, en eso estamos, vamos a, estamos calculando instalar, para el próximo 1 de agosto, un poquito más de 57 mil casillas que vamos a denominarlas ahora mesas receptoras de la consulta popular…son los recursos que tenemos, no tenemos más, producto de nuestros ahorros, serán alrededor de unos 522 millones de pesos que es lo que pensamos que nos va a costar… Estamos tomando recursos de fin de año que esperamos recuperar”, explicó Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo INE.

El INE reutilizará mamparas, mesas, carpas, urnas y material de sanitización porque habrá las mismas medidas sanitarias que el 6 de junio pasado, para evitar contagios.

Los capacitadores mejor calificados serán ahora instructores de los funcionarios que atenderán las mesas receptoras, y se invitará a los mismos funcionarios de casilla del 6 de junio pasado.

“Es una cosa mucho más sencilla porque no más vamos a tener una boleta con la pregunta, una explicación al reverso, y un si o un no, es más es una boleta media carta muy sencilla, no requerimos los 6 funcionarios que fungieron como tales el 6 de junio pasado, solamente 3: una presidencia, una secretaria y una persona que funja como escrutador, escrutadora, entonces también eso nos va a aminorar costos”, dijo Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE.