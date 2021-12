Consulta de revocación de mandato podría demorarse y cambiar de fecha: INE

La consulta de revocación de mandato podría demorarse y cambiar la fecha de su realización prevista, hasta ahora, para el próximo 10 de abril.

Esto, si continúan la falta de recursos para efectuarla en los términos que ordena la ley con la instalación de más de 160 mil casillas.

Así lo explicó, en entrevista, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quien aseguró que esta autoridad electoral, sí quiere organizar la consulta inédita de revocación de mandato, pero no puede hacerlo violando lo que ordena la ley.

“El INE no se opone a realizar la Revocación de Mandato de ninguna manera. Simplemente, dice que, para hacerlo, dadas las condiciones legales en la materia, no cuenta con los recursos para hacerlo, y nosotros no podemos violar ninguna disposición normativa. Si ahora la Revocación de Mandato puede implicar que ese presidente concluya anticipadamente el mandato popular, tiene que hacerse un despliegue del montaje de casillas de un ejercicio de acercar la casilla al ciudadano de la misma manera, y con mismo volumen, de la elección que lo llevó a la Presidencia de la República.

“Hasta hoy seguimos en el 10 de abril, si la autoridad jurisdiccional tarda más en resolver, pues yo creo que lo conducente sería que el Consejo General volviera a reunirse para replantear las fechas de Revocación de Mandato en función del tiempo que haya transcurrido”, afirmó Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE.