Realizarán consulta ciudadana para aprobación o derogación de Ley Bonilla

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la consulta ciudadana del próximo domingo.

Los magistrados de la Sala Superior aseguraron que no se trata de una consulta popular, como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el Instituto Electoral del estado.

El proyecto del magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal, Felipe Alfredo Fuentes, señala que la aplicación de dicha consulta no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no, al titular del Poder Ejecutivo local, el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo.

Dicha consulta busca cuestionar a los ciudadanos sobre si la duración de la próxima gubernatura es de dos o de cinco años.

La consulta que les presentó no establece si es correcto o no la determinación del Congreso local, no la consulta aprobada, precisamente porque escapa de la materia electoral y no tendríamos atribuciones para calificar su legalidad”, agregó Fuentes Barrera.