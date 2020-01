Construirán memorial en honor a fallecidos de la familia LeBarón

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó, junto a integrantes de la familia LeBarón, Langford y Miller. la construcción de un memorial para recordar los hechos en los que murieron nueve integrantes de la familia en noviembre de 2019.

El proyecto también estaría pensando para honrar la labor heroica de rescatistas, quienes auxiliaron a los sobrevivientes de la matanza.

Hacer un monumento donde ocurrieron estos hechos lamentables en memoria de las víctimas, de las mujeres y los niños”, dijo el mandatario durante su visita a esta localidad.

De igual forma, adelantó que en seis meses regresará a Bavispe para informar sobre un plan integral para el desarrollo de la región, como carreteras.

La matanza nos ha dejado perdidos y destrozados, Margarita Langford le dice a AMLO

Margarita Langford, familiar de una de las víctimas de la masacre registrada en noviembre pasado, señaló que el hecho dejó perdida y olvidada a la familia; en conferencia de prensa al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Langford compartió ante el Presidente su desconcierto porque la violencia en el país aún perviva y daña a las comunidades, como en La Mora.

Yo amo este país y me duele hasta el alma de pensar no poder vivir aquí. Esta masacre nos ha dejado perdidos y destrozados y espero que este destino no marque a nuestra comunidad”, dijo Margarita ante el titular del Ejecutivo federal.

Langford agradeció a López Obrador su visita al rancho de La Mora, externó bendiciones para él y su gabinete: “gracias por estar aquí con nosotros en un tiempo tan doloroso para nosotros y nuestra comunidad.

No entiendo cómo puede seguir muriendo tanta gente en un país tan lindo, con su tan buena gente”, señaló la mujer.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo mexicano reiteró que su gobierno está determinado a hacer justicia en este caso y otros.

Ante integrantes de la familia LeBarón y Langford, el Presidente subrayó que la Fiscalía General de la República tiene suficiente información para resolver el caso y se comprometió a que en dos meses dará un nuevo informe.