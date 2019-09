Constructoras defraudan a familias afectadas por sismo del 7S en Oaxaca

En Oaxaca, tras el sismo de hace dos años, cientos de familias afectadas fueron engañadas por falsas constructoras, que se quedaron con el dinero de la ayuda del gobierno.

A pesar de las denuncias, no ha pasado nada.

“Lo poquito que he podido levantar a dos años del terremoto, pedí un préstamo para poder medio terminarla, porque ni las luces de las personas estas a quien yo le di mi tarjeta”, reveló Juana Montaño, damnificada.

La empresa Fevara Construcciones, S.A de C.V, “Mi Hogar Tradicional”, de Felipe Valdivieso Rasgado, no construyó la casa de Juana. Se quedó con el dinero de la reconstrucción.

“Esto es lo único que hay, esto es lo único que ha hecho. Le entregué la tarjeta de material por 90 mil pesos y 30 mil pesos. Vació la de 30 mil, vació la de 90 mil pesos”, dijo Juana Montaño, damnificada defraudada en Juchitán, Oaxaca.

El contrato firmado en noviembre del 2017 señala que la empresa tardaría tres meses en construir la casa, pero no cumplió

Al igual que Juana, otras 40 familias de Juchitán, El Espinal, Niltepec y Tapanatepec, fueron defraudadas.

“Supuestamente que iban a hacer la casita en esta parte de acá, me pidieron que yo dejara así el terreno, limpio y hasta la fecha pues nada Así era como yo quería mi casa, como iba a hacer mi casa por eso di las tarjetas 120 mil pesos, ya no me la hizo”, compartió Carolina Vázquez, damnificada defraudada de Tapanatepec, Oaxaca.

“Pusimos la denuncia y las autoridades nos dan carpetazo porque no hay ningún avance. Todos nos estamos endrogando, estamos pidiendo préstamos para que medio termine la casita”, añadió Juana Montaño.

A dos años del sismo, 528 familias damnificadas del municipio de El Espinal, no han podido reconstruir sus casas.

Son en su mayoría personas de la tercera edad.

Como doña Elesvia, de 77 años, nunca recibió las tarjetas para reconstruir la casa donde nació

El 19 de marzo del 2018, fue incluida en el segundo censo de damnificados, pero de nada le sirvió.

“Este es el folio que me dieron. Yo he estado yendo aquí, allá, que junta, que esto, que el otro, allá voy, aunque no me den nada. Le digo a mi esposo pues voy, así como me ve que camino despacio, allá voy”, comentó Elesvia Toledo, damnificada de El Espinal, Oaxaca.

Las familias que formaron la Coordinadora de Damnificados de El Espinal se han reunido con diversas autoridades y han firmado minutas de trabajo, pero nadie se compromete a entregarles los apoyos.

“La verdad ya todos mis paisanos parecen limosneros a cada rato los están engañando. Nos dicen otras informaciones, que no tenemos presupuesto, que ya se va acabar el presupuesto”, señaló Lucano Fuentes, de la Coordinadora de Damnificados en El Espinal, Oaxaca.

Con información de Fátima Monterrosa y Víctor Olvera.

LLH