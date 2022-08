Construcción de tajo abierto en El Pinabete, sin fecha de inicio; familiares de mineros no lo han avalado

La única propuesta consolidada para intentar el rescate de los mineros de El Pinabete es la construcción de un tajo con el que tardarían seis meses en llegar a la galería donde se encuentran atrapados.

Tras concluir una reunión con familiares de los mineros atrapados, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dijo que la construcción del tajo no tiene fecha de inicio porque los familiares de los mineros no la han avalado y lo que ellos piden es que sea extraída toda el agua e ingresar a los pozos para rescatarlos.

“Esto no es posible, o si es posible, pero llevaría 24 meses sacar toda el agua de estas minas, pero además de todo esto no es nada más extraer agua, el tema es que puede haber un gran riesgo de colapso; si ellos no están de acuerdo no podemos iniciar y pues se los digo, ya llevamos dos días perdidos”, señaló Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.