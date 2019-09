El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidió este martes el acto en el que se renovó la Presidencia del Consejo de la Comunicación, asumió el cargo el ingeniero José Carlos Azcárraga Andrade. El organismo celebra 60 años de existencia, con un amplio historial de campañas que contribuyen a difundir mensajes positivos, como ‘Ponga la basura en su lugar’ y ‘Adopta un Árbol’.

Federico López Otegui, presidente saliente del Consejo de la Comunicación, enumeró los logros del organismo en los últimos años, como el reto ‘Leer Más’ y un estudio de la percepción sobre la corrupción, entre otros.

El ingeniero José Carlos Azcárraga Andrade rindió protesta y dijo que la celebración de este acto en Palacio Nacional es un reconocimiento para la labor del Consejo de la Comunicación. Señaló que reforzarán la estrategia para prevenir las adicciones y para promover un estilo de vida saludable.

Además, anunció el movimiento ‘Verdaderos Mexicanos’, para defender las causas justas y respetar la ley; presentó la primera fase con el lanzamiento de una campaña.

Consejo de la Comunicación renueva Presidencia, asume José Carlos Azcárraga (YouTube)

En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó y se dijo “muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido”. Además, dijo que esta ceremonia demuestra que el Gobierno federal representa a todos y todas las mexicanas. Destacó la importancia de combatir la corrupción.

Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay violencia (…) y no hay inseguridad”.