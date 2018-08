Consejo Ciudadano realiza concurso de rap en contra de las adicciones

El Consejo Ciudadano organizó un concurso de rap, con el que busca crear conciencia entre los jóvenes sobre los riesgos que hay en las adicciones a las drogas.

Se recibieron 120 vídeos de más de 200 estudiantes de secundaria y de jóvenes de centros de rehabilitación, como el Centro de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción ‘Libertad y Dignidad’.

Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano dijo que los jóvenes requieren de mayores espacios y atención para no caer en la delincuencia.

Si es un mensaje claro también que la delincuencia no paga y entonces cuando vemos a jóvenes que no están teniendo oportunidades, que no están teniendo acceso a educación a formación a distracción, se pueden comenzar involucrar en otro tipo de actividades”, detalló Luis Wertman.