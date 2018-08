Consejeros del INE cumplirán la ley en cuanto a su salario: Marco Antonio Baños

Los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) esperarán a ver cuáles son los ajustes que se hacen a la ley para decidir sobre la eventual baja de salarios para ellos y para otros funcionarios de alto nivel en el instituto.

Lo que sí garantizó el consejero Marco Antonio Baños es que respetarán lo que les ordene la ley en la materia y su salario siempre se mantendrá por debajo del que percibe el presidente de la Republica.

En entrevista, el consejero Baños precisó:

“Sí quiero ser enfático en ello que, vamos a respetar la ley, lo que la ley diga eso es lo que van a hacer los consejeros. No hay ley todavía, necesitamos ver que es lo que van a poner en la ley. La ley de salarios máximos si es que la tocan o no la tocan, en el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) pues ese tema lo ajustará la Cámara de Diputados, pero nosotros no nos vamos a mover de esa parte, la ley dice claramente que nadie gana más que el presidente de la Republica. Cuando esté bien claro cuánto gana el presidente, nosotros nos ajustaremos a la ley”, explicó Marco Antonio Baños.

En otro tema, el consejero Baños informó que el Partido Acción Nacional (PAN) no les ha solicitado de manera formal que organice su elección interna para la nueva dirigencia nacional, pero, en su caso, si estarían dispuestos.

“Cuando hay una petición formal de un partido difícilmente el INE dice que no”, dijo Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral.

Fue entrevistado luego de la presentación del libro “Monitor Democrático 2018”.

AMLO recortará los sueldos de al menos 5 mil funcionarios

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial del 1 de julio, implementará la política de “austeridad republicana”, la cual reduciría el sueldo a un grupo de entre 5 mil y 8 mil servidores públicos que actualmente ganan más de 108 mil pesos al mes (el tope salarial propuesto por AMLO).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2018 se contabilizaron cuatro mil 600 trabajadores de base y casi 5 mil trabajadores de confianza que superan el tope que propone López Obrador.

De acuerdo con el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario puede ganar más dinero que el Presidente de la República. El actual presidente, Enrique Peña Nieto, cobra dos millones 579 mil pesos al año (214 mil 994 pesos mensuales).

Con información de Claudia Flores.

LLH