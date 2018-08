Conoce lo más destacado en las redes sociales de #PrimerDía

Entre lo más destacado en redes sociales está el supuesto atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como el técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha.

A continuación, un recuento que se realizó en el noticiero #PrimerDía de Claudio Ochoa.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido una tendencia mundial tras el ataque que se intentó realizar en su contra el sábado.

Medios como el Daily Mail del Reino Unido presentaron esta noticia relatando la forma en la que maduro sobrevivió a un ataque de drones asesinos.

La semana pasada les presentamos el video en el que el comisionado general de la Policía Federal exhortaba a no realizar el famoso “Chona Challenge”.

A pesar de esto, José Cruz Urbina, el director de Seguridad Pública del municipio de Santa Anna, en Sonora, se lanzó a hacer este reto mientras portaba un arma larga.

El técnico del Cruz Azul, Pedro Caixinha, también logró meterse en las tendencias.

Y es que ayer, cuando daba una conferencia de prensa al terminar el partido en el que el Cruz Azul le ganó a Tigres, el portero argentino Nahuel Guzmán pasó a un costado de la zona y comenzó a gritarle.

Ante esto, el técnico le contestó amablemente y hasta le deseó un buen viaje.

Los pumas también se metieron a lo más destacado de las redes, y es que además de ganar su tercer juego de forma consecutiva y mantener el liderato general, el equipo de la Universidad logró romper una maldición y volvió a ganarle al Atlas en el estadio Jalisco después de 14 años.

Guadalajara es una plaza sumamente complicada para los Pumas, que no han logrado ganarle a las Chivas en esa ciudad desde 1982.

También fue tendencia Javier el “Chicharito” Hernández, y es que el delantero del West Ham y de la selección mexicana se convirtió en tendencia tras contestarle a un usuario que le posteó una foto de los mexicanos que ganaron 341 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Barranquilla.

Ante esto, el “Chicharito” habló de algunos de sus logros, pero pidió a los cibernautas que no estén fregando con comparaciones y aprovechó para felicitar a los atletas que ganaron una medalla en Barranquilla.

y el joven Diego Lainez también se metió en las tendencias al anotar su primer gol en la primera división.

El jugador, de apenas 18 años, fue titular ayer ante el Pachuca y lo aprovechó con una anotación que dedicó a sus padres.

Y desde Portugal, el mexicano Héctor Herrera fue protagonista de una imagen que se ha viralizado, y es que el mediocampista, recibió un duro golpe en el partido contra el Deportivo Aves.

Herrera, terminó con sangre en el rostro, a tan sólo unas semanas de que fue sometido a una operación que se realizó con el objetivo de mejorar su rendimiento en la cancha.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes después de que fue a comer a un restaurante del malecón de La Paz, en Baja California Sur.

Ahí, señaló que le gusta mucho este destino, mientras disfrutaba con su familia de la velada que fue amenizada por un conjunto norteño.

Quien también se ha convertido en una tendencia en las redes es el actor Roberto Sosa, quien sorprendió con la caracterización que usará al interpretar al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, en una serie dedicada al movimiento estudiantil que hizo historia en nuestro país hace 50 años.

Y ya que estamos hablando de exmandatarios, ayer Barack Obama cumplió 57 años de edad.

Con motivo de esto, su esposa y exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, posteó una foto en Twitter donde le deseó un feliz cumpleaños y le dedicó un menaje señalando que la vista siempre es mejor con él.

Happy birthday @BarackObama ! The view is always better with you. pic.twitter.com/7a6cAkjkAS

Ayer también fue cumpleaños de la duquesa de Sussex, la actriz Meghan Markle, quien se casó en mayo con el príncipe Harry.

Con motivo de esto, la Casa Real británica difundió una imagen en la que Meghan Markle aparece contenta, junto a la reina Isabel segunda.

Thank you everyone for your lovely messages on The Duchess of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/kECGU6fnl0

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) August 4, 2018