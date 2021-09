La conmovedora historia de la maratonista mexicana que vive en casa de cartón y busca otra medalla de oro

El pasado 21 de agosto, en el Mundial Sub 20 de Atletismo que se realizó en Kenia, una mexicana ganó la medalla de oro en la fTe recomendamos: México suma 21 medallas en Juegos Paralímpicos; ‘son orgullo de la nación’, afirma AMLO

“Me siento muy feliz de haber representado a México. Me dieron la medalla de oro que está aquí. Me siento muy feliz de portar el uniforme de México, de poder estar en lo más alto del pódium, de escuchar mi himno nacional, que todo el mundo lo escuchara”, afirmó Sofia Ramos.

La mexicana Sofía Ramos Rodríguez, de 19 años, ganó la medalla de oro en la prueba de 10 kilómetros de marcha del Mundial Sub 20 de Atletismo.

Originaria de Nuevo León, vive en la zona norte de Nezahualcóyotl, conocida como “Las casitas de las vías”, debido a que las viviendas de la zona son de cartón y madera.

“Tenemos unos hoyos abiertos, así se nos mete el agua, de hecho en el cuarto de mi mamá tiene varios tazoncitos, para poder cubrir las goteras, luego tenemos que tener varias cobijas para poder aguantar el frío. Es algo difícil ahorita en temporada de lluvia, no contamos con los servicios básicos”, reiteró Sofia.

Patricia Rodríguez, madre de Sofía, trata de apoyar a su hija, sin importar las limitaciones.

“Durante la pandemia estuvo entrenando en estas vías, recorría de aquí hasta allá, me la pasaba junto de mi papá, porque no había apoyo, no teníamos dinero para poder ir a mis entrenamientos”, insistió.