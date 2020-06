Conmoción en Acayucan, Veracruz, por el secuestro y asesinato de un niño de 10 años

En Veracruz hay conmoción por el secuestro y asesinato de un niño de 10 años de edad que hacía mandados en una tienda de conveniencia para ayudar a su familia

La tarde del lunes, José Antonio, de 10 años acudió al OXXO, ubicado sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, en el centro de Acayucan, Veracruz, donde trabajaba realizando mandados para ayudar a su familia.

Yo lo mandé a buscar tortillas, pero nunca me imaginé que si iba ir quedar ya en el Oxxo. A él le gustaba ir, decía que no tenía nada que hacer en la casa”, afirmó Dolores López, madre de José Antonio.

El menor, quien cursaba el cuarto año de primaria, no llegó a su casa a la hora que solía hacerlo. Dolores, su madre, comenzó a buscarlo y acudió a la Fiscalía a denunciar la desaparición.

Fui y me dijeron que tenía que esperar 72 horas, solo me agarraron una foto que yo había sacado copia, eso fue todo”, insistió Dolores López, madre de José Antonio.

Al no tener respuesta de las autoridades, la madre de José Antonio pidió ayuda a sus vecinos, quienes peinaron la zona.

Doce horas después, vecinos alertaron que el cuerpo de un niño se encontraba en un lote baldío en el barrio La Palma. En el lugar, Dolores identificó a su hijo, quien presentaba golpes y huellas de violencia sexual.

La Policía logró identificar y capturar al presunto responsable del crimen mientras intentaba ocultarse. Se trata de la expareja de la madre del niño, quien un par de años antes lo denunció por maltrato. Esta tarde, el cuerpo de José Antonio fue velado en compañía de familiares y amigos.

Era muy listo, por eso a mí me da mucha tristeza y la vez me da muina, de que mi nieto así terminó su vida, no lo merecía eso, está muy chiquito para que muriera así”, dijo Santa Limón, abuela de José Antonio