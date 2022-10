Conmoción por muerte de niño en Hidalgo, familia afirma que lo golpearon en la escuela y autoridades niegan bullying

La muerte de Antonio, un niño de 11 años, estudiante de sexto de primaria de la colonia San Antonio, en la comunidad San Juan Tepa, del municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, ha indignado y conmocionado a todos sus habitantes.

Afuera de la escuela “20 de Noviembre” que permanece cerrada, decenas de personas se reunieron para pedir justicia y que se aclare la causa de la muerte del menor.

Los tíos que lo cuidaban, porque el niño era huérfano, refieren que en el hospital les dieron un parte médico de las causas del fallecimiento.

Al respecto, el secretario de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón, negó que el caso del menor esté relacionado con acoso escolar, y dijo que la causa de fallecimiento se debió a problemas de salud que no fueron atendidos a tiempo.

“El 19 de septiembre dejó de ir a la escuela. La abuelita reportaba que estaba mal, que no podía ir, eh, y finalmente eh, el último día se sintió muy mal, lo llevaron al hospital y por desgracia falleció, eh, fue un choque séptico, el niño murió de una infección generalizada, eh, todo indica que fue producto de un problema pulmonar eh, pero no tuvo absolutamente que ver, no hubo un solo reporte de, de bullying”, reiteró el secretario Castrejón.