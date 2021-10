Congreso de Veracruz contará con el primer diputado ‘no binario’ en México

El Congreso de Veracruz contará con el primer diputado “no binario” de todo el país que modificará la forma de referirse en lenguaje inclusivo, pues se trata de una persona que no se define por ninguno de los dos sexos: masculino o femenino. Se trata de Gonzálo Iván Durán Chincoya.

Durán Chincoya pedirá que se refieran a su cargo de representación como “diputade” y de forma personal como “elle”.

Es el primero en la lista plurinominal del partido Morena y se espera que en los próximos días el Organismo Público Local Electoral de Veracruz apruebe la lista que integrará la próxima Legislatura.

“El no binario no se le considera ni hombre ni mujer de tal forma que él se saca de los 50 vamos a decir y entonces nuestro congreso se hace la representación entre 49; el no binario no cuenta para ninguno de los dos géneros, así se registró”, explicó Alejandro Bonilla, presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE).