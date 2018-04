Congreso de Guerrero resolverá reincorporación del edil con licencia de Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Guerrero resolver la solicitud de reincorporación al cargo de Marco Antonio Leyva Mena, presidente municipal con licencia de Chilpancingo.

La resolución derivó de un juicio que Leyva Mena promovió contra la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que declaró inexistente la omisión del Congreso guerrerense de resolver su petición de reincorporación al cargo, la cual solicitó desde el 11 de enero pasado sin que haya sido respondida hasta esta fecha.

Este viernes, el Congreso de Guerrero informó que acatará la resolución ordenada por el órgano federal.

No les quepa la menor duda que va haber una respuesta. No va a haber desacato. No va a haber desacato. Habremos de cumplir”, indicó Benjamín Gallegos Segura, secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso de Guerrero.