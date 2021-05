Congreso de Tamaulipas presenta denuncia ante la FGR por orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

El Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para presentar una denuncia contra los responsables de la solicitud y ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La iniciativa fue aprobada por 24 votos de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y uno de Morena.

Ocho legisladores votaron en contra.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Félix Fernando García Aguiar, señaló que, tras el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador del estado continúa en funciones y sigue con fuero, y que hasta hoy, no se ha hecho oficial la presunta orden de aprehensión contra el mandatario estatal.

“No… hasta el momento ni siquiera tenemos conocimiento de que exista esa orden de aprehensión. Todo se escucha, no somos omisos a saber, a escuchar, a que nos lleguen muchos comunicados por todos lados, pero, sin embargo, hasta el momento nosotros no la hemos visto. Ni siquiera la hemos visto publicada. No sé si en realidad exista”