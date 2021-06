Congreso de la Unión pide dejar atrás las confrontaciones tras elecciones

Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debatieron sobre los resultados de las elecciones 2021, celebradas el pasado domingo 6 de junio.

Te recomendamos: Cabeza de Vaca pierde el control del Congreso de Tamaulipas tras triunfo de Morena en el estado

En sesión ordinaria, los legisladores reconocieron la participación ciudadana.

Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD y el panista, Damián Zepeda coincidieron en dejar atrás la confrontación.

“Las y los legisladores tenemos un reto que superar, no polarizar; no polarizar en los argumentos, vamos a buscar la construcción, planteemos soluciones a fin de no afectar la confianza de los millones de personas que participaron en las urnas y que están marcando la necesidad de poder construir de manera conjunta. Estamos hablando de colaboración, no estamos hablando de cambiar convicciones, simplemente de encontrar los acuerdos que permitan a México superar todos los retos que hoy enfrenta”, aseguró Miguel Ángel Mancera, Coordinador de los senadores del PRD.

“Ya basta de odio, ya basta de división, ya basta de estarnos tratando unos con otros como si no fuéramos mexicanos todos”, pidió Damián Zepeda, Senador del PAN.