Congreso de la CDMX recuerda a víctimas de los sismos del 19 de septiembre

El Congreso de la Ciudad de México se unió a las conmemoraciones por los Sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017, a través de una sesión solemne remota.

Te recomendamos: A tres años del sismo de 2017, inmuebles dañados siguen sin ser demolidos en CDMX

Un miembro de cada grupo parlamentario hizo uso de la palabra, honraron la memoria de quienes perdieron la vida y reconocieron a los voluntarios.

“Existen todavía, a 3 años de esta tragedia, más de 10 mil familias que no han contado y que no han regresado nuevamente a su hogar. Los discursos y la demagogia no caben cuando se habla de vidas, el grupo mayoritario redujo para el ejercicio fiscal de este año el presupuesto de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, retroceso que no podemos dejar de mencionar”, aseguró el diputado Héctor Barrera del PAN.

“Les recuerdo que nosotros estamos cumpliendo 2 años. Y 15 meses antes ellos tenían bajo su mando la reconstrucción, así como el entonces jefe de gobierno, no se nos olvide porque el hecho de que ahora hablemos de cómo salir adelante, no quiere decir que olvidemos la historia / Este es el lado obscuro de los protagonistas, de los protagonistas funcionarios corruptos de entonces”, declaró la diputada Esperanza Villalobos de MORENA.