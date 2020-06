Congreso de Baja California rechaza ‘Ley Bonilla 2’

El dictamen de la reforma conocida como “Ley Bonilla 2” propuesta por Morena para reducir el periodo de mandato del sucesor del gobernador Jaime Bonilla, para que en lugar de seis solo estuviera tres años en el poder, fue rechazada por el Congreso de Baja California.

La “Ley Bonilla 2” fue impulsada por la diputada morenista Montserrat Caballero el pasado 1 de junio. Su planteamiento era cortar la siguiente administración estatal de seis a tres años, para así empatar las elecciones locales con la presidencial de 2024.

En una sesión virtual extraordinaria, el Congreso de Baja California discutió el dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el cual no alcanzó la mayoría calificada.

“El resultado es 14 votos a favor 10 en contra y una abstención, por lo consiguiente no se aprueba el dictamen número 47 de la comisión de legislación y puntos constitucionales”.

El debate estuvo lleno de argumentos que señalaban que el dictamen estaba “viciado”.

“Tenemos que recordar el pasado para no repetir los mismos errores del presente, no dejemos en manos de la justicia lo que a nosotros compete que es legislar para beneficio de las mayorías, no de las minorías, así no diputados, así no… les anticipo que mi voto será en contra”, indicó Araceli Geraldo, diputada por Morena.

“Yo les invito compañeros diputados a que voten esto en contra para que no sean considerados como los violadores de la constitución, defraudadores de lo mismo, de la misma y que en su momento no les llamen traidores al pueblo de Baja California, porque la vergüenza no se les va a acabar nunca, la van a cargar toda su vida”, señaló Eva María Vázquez, diputada por el PAN.

Después del debate llegó la votación donde la sorpresa fue el rechazo de 4 diputados de Morena: Araceli Geraldo, Rosina del Villar, Carmen Hernández y Juan Melendrez.

A ellos se les unieron en contra, Gerardo López, Rodrigo Otáñez, Loreto Quintero, David Ruvalcaba, Elí Topete y Eva María Vázquez. Más una abstención de Fausto Gallardo.

De esta forma es como se dio respuesta a la serie de cuestionamientos realizados a lo largo de esta semana por la sociedad civil y el sector empresarial.

Dicha la decisión, el periodo de la próxima gubernatura de Baja California permanece del 01 de noviembre del año 2021 al 31 de octubre del año 2027.

Con información de corresponsales nacionales.

