Congreso de Chiapas se instala para designar gobernador sustituto

El sábado el pleno del Congreso de Chiapas se instaló como consejo electoral para designar al nuevo gobernador sustituto como lo marca la reforma constitucional luego de la licencia que pidiera Manuel Velasco Coello para tomar protesta como senador de la República.

Sin embargo, ante la falta de documento que avale la licencia de Velasco Coello en el Senado, el Poder Legislativo se declaró en receso con un plazo hasta el próximo jueves fecha en que culmina el tiempo legal para nombrar al gobernador sustituto.

Actualmente Chiapas cuenta con un gobernador provisional designado el pasado 29 de agosto, se trata de William Oswaldo Ochoa Gallegos quien tiene una encomienda de 10 días; posteriormente el Congreso del estado tendrá que nombrar a un gobernador sustituto que culmine los últimos tres meses que le quedan al sexenio.

LA CRÓNICA DE LA SESIÓN DEL CONGRESO

En medio de gritos, rechiflas, reclamos, porras, consignas y pancartas se desarrolló la Sesión del Congreso General, luego de recibir el Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

401 diputados de 500, y 87 senadores de 128, al pase de lista.

Inició de la sesión en la que el diputado Gerardo Fernández Noroña pidió que el Ejecutivo federal no llamara Informe al que dará este lunes.

Mientras que el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza protestó porque no le permitieron el uso de la tribuna, al tiempo que mostró unas cartulinas con críticas a la cuarta transformación.

El Partido del Trabajo intervino y en su turno le cedió tres minutos de su tiempo.

Por lo que el perredista Antonio Ortega recriminó.

Usted, con lo que acaba de hacer hoy perdió el respeto, el reconocimiento a su sabiduría política”, dijo el diputado Antonio Ortega del PRD desde su curul.

El respeto que usted me tenía era demasiado frágil”, comentó el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados desde la tribuna.

En su mensaje inicial el diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que con esta Legislatura iniciaba una nueva etapa política.

Hoy se consuma la transición democrática iniciada hace 30 años por una ciudadanía emergente, sus organizaciones y la oposición política al antiguo régimen, esta es la hora cero de la nueva República”, dijo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados desde la tribuna.

Los partidos fijaron postura.

Rechiflas contra el diputado y líder del Verde, Carlos Puente, cuando externó su respaldo al ejercicio de gobierno.

Reconocemos… el Partido Verde reconoce los logros que deja el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, reconoce su liderazgo, reconoce su valentía”, dijo el diputado Carlos Puente del PVEM desde tribuna.

Entre las curules de Morena aparecieron pancartas: “Atenco no se olvida, no a la represión”, “al pueblo no se miente, la cuenta está pendiente” o referentes a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Discursos para evaluar el último año de Gobierno, y el sexenio, pero también para hacer reclamos al nuevo que iniciará en diciembre.

La senadora priista y líder nacional de ese partido, Claudia Ruiz Massieu, destacó los logros del gobierno y las reformas aprobadas.

Nosotros ya pagamos los costos políticos de la reforma hacendaria, y por ello tendrán finanzas fuertes sin necesidad de aumentar impuesto, pagamos los costos políticos de la reforma energética que ya genera miles de empleos, los priistas no somos mercenarios de la política que cambian de lealtades, de proyecto e incluso de ideología tan pronto como el poder cambia de manos”, dijo la senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI, en tribuna.

Los diputados y senadores de su partido le aplaudieron y los de Morena contestaron con una consigna que retumbó en el salón.

Recordaron la consigna que los llevó al triunfo electoral, por lo que fueron reconvenidos por el presidente de la Cámara.

“¡Es un honor, estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador!”.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo desde tribuna: “moción de orden, hemos trascendido una época electoral, estamos en la hora de la reconstrucción nacional, no de una democracia colérica”.

Tres horas después, a las 8 de la noche, concluyó la Sesión de Congreso General.

Con información de Juan Álvarez Moreno

HVI