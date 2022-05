Congreso de CDMX aprueba en lo general reforma al IECM

Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron hoy, 27 de mayo de 2022, en lo general la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), con 36 votos a favor y 28 en contra, después de 18 horas de discusión, la cual continúa por el análisis de las reservas.

Desde las 12 del día del jueves, diputados del Congreso de la Ciudad de México iniciaron una sesión ordinaria en la que se discutía la reforma.

La sesión se alargó por la defensa emprendida por la oposición en favor del Instituto Electoral de la Ciudad de México y la negativa de Morena de llevar a cabo un parlamento abierto en el tema.

Diputados locales de PAN, PRI y PRD argumentaron que, ante la falta de este proceso, el dictamen carecía de legalidad y el proceso de dictaminación debía reponerse en comisiones.

El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, ignoró estos argumentos, lo que llevó a los diputados opositores a tomar la tribuna.

La propuesta de Morena busca desaparecer cinco áreas que el instituto considera estratégicas:

Así, el dictamen en discusión fue leído desde la curul del diputado que la presentó, en medio de gritos entre diputados de Morena y de oposición.

A las 10 de la noche de jueves, los diputados de Morena aseguraron ser víctimas de violencia por parte de los opositores.

“Señalar, nuevamente, la violencia con que tratan los panistas a las y los diputados, yo recibí hace un momento violencia del coordinador del Grupo Parlamentario y en este momento usted recibe la violencia del vicecoordinador y es segunda vez que me violenta este señor, yo no me voy a quejar nada porque él sabe… Él sabe (hace pausa y lo señala) cómo lo vamos a tratar… (le aplauden) A él y a Jorge Romero, que es el artífice de todo esto”, dijo la diputada Guadalupe Rubio, del grupo parlamentario de Morena.