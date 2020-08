Confuden a vendedora de computadoras de la CDMX con presunta operadora financiera del CJNG

A Noemí González Valencia, vendedora de computadoras en la Ciudad de México, la confundieron con una de las presuntas operadoras financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su homonimia, es decir, nombre y apellidos idénticos, la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas bancarias y también la de su padre, un plomero pensionado de 71 años de edad.

“Recibo una pensión de 2 mil 900 pesos. Mi pensión llegaba ahí, de ahí comíamos. Me cambió mucho la vida”, comentó Antonio González Reyes, habitante de la Ciudad de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera creyó que Noemí es la hermana de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Este RFC es el de la persona que es miembro del Cártel Jalisco, abajo ponen el mío, y ellos ponen como respuesta que se trata de la misma persona con un variante de RFC, cuando esto es incorrecto. No somos la misma persona”, comentó Noemí González Valencia, habitante de la CDMX.

Noemí y su padre son dos de las mil 939 personas a las que se les congelaron sus cuentas como parte del operativo “Agave Azul” con el que se buscaba inhibir la operación financiera de ese grupo criminal.

“Fue un trabajo coordinado de varios meses, de intercambio de información entre todas las agencias, se presentó en el gabinete de seguridad, y la DEA nos hizo también la solicitud formal”, indicó Santiago Nieto, jefe de Unidad de Inteligencia Financiera México, el pasado 3 de junio.

La familia González ya no tiene dinero. Días después del bloqueo de sus cuentas, la madre de Noemí fue operada de emergencia por un problema en la vesícula. Vendieron sus autos y están endeudados. En su desesperación, contactaron vía mail a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Le pongo el diferencial, si tenemos el mismo nombre, pero tenemos diferencia en el CURP. Nuestro RFC es diferente, la fecha de nacimiento es diferente, completamente en día, mes y año, nuestro lugar de nacimiento es diferente, yo soy de Ciudad de México, y la implicada es de Michoacán”, indicó Noemí González Valencia, habitante de la Ciudad de México.

“Estamos en la unidad habitacional Narciso Mendoza, Villacoapa. No es una unidad que ostente personas que tienen muchos recursos económicos. Esta es la casa de mis padres. Tenemos 32 años ya viviendo, y dijo si gustan pasar. Teníamos una sala. La tuvimos que vender precisamente”, señaló Noemí González Valencia, habitante de la Ciudad de México.

“Cualquier mexicano, cuando se ve afectado por diversos actos de autoridad. Tiene Derecho a hacer un reclamo, para que se le pueda, el propio Estado, resarcir los perjuicios o daños que pueda haber sufrido”, expuso Alberto Woolrich, presidente de la Academia del Colegio de Abogados de México.

“Que dieran la cara, digan tu eres narco, compruébamelo, 50 años laborando, 1970 a 2020, estoy malo de la columna. De un plumazo me bloquean, por qué no de un plumazo me desbloquean, dijo Antonio González Reyes, habitante de la Ciudad de México.

Con información de Marco Antonio Coronel y Julián López.

LLH