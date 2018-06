Confrontan a Kirstjen Nielsen mientras cena en restaurante mexicano

Un grupo de manifestantes interrumpió la cena de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en un restaurante mexicano en Washington, el martes por la noche en medio de la tensión por la política de “tolerancia cero” de la administración Trump.

Miembros de la organización Metro DC Democratic Socialists of America ingresaron a MXDC Cocina Mexicana, un restaurante cerca de la Casa Blanca, para confrontar a Nielsen mientras su departamento enfrenta un escrutinio sobre una política que ha resultado en la separación de niños de sus padres en Estados Unidos.

Activistas interrumpen la cena de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen en un restaurante en Washington (Reuters)

Al grito de “¡vergüenza ¡” la cena de la secretaria Kirstjen Nielsen se amargó por los activistas que la culpan por la separación de familias de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

El incidente fue documentado en un video que se difundió rápidamente en las redes sociales.

Leer más: Política migratoria de Trump, medidas fascistas

Los activistas intentaron interrumpir su cena mientras estaba rodeada por colaboradores y custodios.

Kirstjen Nielsen en un restaurante de comida mexicana en Washington (Twitter: @EmHorowitz)

El grupo dijo que se llamó a la policía y se intentó detener a los activistas, pero fue en vano.

“¿Cómo puede disfrutar una cena mexicana cuando está deportando, encarcelando, a decenas de miles de personas que llegaron en busca de asilo a Estados Unidos?”, le gritó un hombre.

“Le reclamamos que pare de separar familias y se disculpe” y “¡de todos los lugares, eligió un restaurante mexicano ¡” se escucha también en el video.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO

— Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) June 20, 2018