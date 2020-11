Se confrontan el gobernador de Tabasco y director de CFE por inundaciones

El gobernador de Tabasco y el director de la CFE se confrontaron por el problema de las inundaciones en ese estado. El gobernador Adán Augusto López dice que va a demandar a la Comisión por el mal manejo de la presa Peñitas, Bartlett asegura que esa demanda le da risa.

En Palacio Nacional se prepara el Plan de apoyo integral a Tabasco.

En reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los titulares de Conagua y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de las secretarías de Energía, Marina, Defensa Nacional, Bienestar y Desarrollo Urbano, y los gobernadores de Chiapas y Tabasco, se revisó cómo prevenir inundaciones en la región.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, refrendó su intención de interponer una demanda en contra de la CFE, a la que responsabiliza de haber provocado inundaciones en, al menos, tres municipios del estado, tras liberar agua de la presa Peñitas.

Apuntó que, si bien en este momento la prioridad es atender a la población, acudirá en su momento a este recurso legal.

Como ejemplo del daño causado por la inundación de la que responsabiliza a la CFE, habló del vecino del piso de arriba de un edificio que deja abierta la llave del agua por una semana y causa daños al vecino de abajo.

“Usted con justa razón le va a reclamar al del tercer piso y le va a pedir que repare el daño con la supervisión de usted, o que le pague para que usted repare el daño, pues eso es lo que sucede. Si ya reconocieron que hubo un error de cálculo, le abrieron de más a la presa, y la presa dañó municipios, afectando viviendas, plantaciones, infraestructura pues tiene que reponerlo / no hay un monto, eso se definirá conforme avance el juicio porque tendrá que llamarse a peritos para que sean los encargados de evaluar”. Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco:

El titular de la CFE, Manuel Bartlett, se refirió así al señalamiento del gobernador de Tabasco.

“Esa demanda me da risa”, refirió Manuel Bartlett, titular de la CFE.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el gobernador de Tabasco escribió:

“Vaya cinismo para esconder la irresponsabilidad de Manuel Bartlett y de los funcionarios de la CFE; primero Bartlett confiesa que, cometieron un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas y por ello se inundaron Nacajuca, Jalpa y Cunduacan. Ahora con profesional cinismo dice que “la demanda le da risa”… él y sus burócratas desfogaron la presa Peñitas a más de 1500 m3/seg. y con ello inundaron criminalmente la planicie tabasqueña. Señor Bartlett eso no se llama torpeza, se llama irresponsabilidad y negligencia criminal”, dijo.

Fueron entrevistados a su salida de Palacio Nacional.

Se trabajará en múltiples temas: dragado de ríos y aumento de la turbinación de las presas de la CFE, para evitar que se llenen los vasos de agua.

También habrá acciones para evitar construcciones en zonas bajas.

“Tiene mucho que ver con el tema urbano, en dónde si y dónde no urbanizar, entonces también buscamos actualizar los instrumentos de planeación de los gobiernos municipales para que en el mediano y largo plazo esto no vuelva a ocurrir, y empecemos a edificar las viviendas y el desarrollo urbano en donde estemos asegurando en la medida de lo posible que estas no se vayan a inundar”, insistió Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.