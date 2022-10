Conflicto territorial en Chenalhó provoca quema de casas y asesinato de familia

Un conflicto por tierras en el municipio de Chenalhó, en Chiapas, derivó este martes en la quema de casas, el desplazamiento de cientos de personas y el brutal asesinato de una familia en una comunidad de ese municipio.

Las balas alcanzaron a Juan Ruiz, a su esposa y a sus dos hijos, en el momento que intentaban salir de su casa y huir del grupo armado.

Al menos 60 hombres que portaban armas del alto poder destruyeron y prendieron fuego a decenas de casas en Atzamilhó y Santa Martha. Hombres, mujeres y niños huyeron despavoridos entre las montañas, muchos se refugiaron en la comunidad zapatista de Polhó.

El conflicto por tierras en esa zona de Chenalho se recrudeció desde el pasado 30 de septiembre. Ese día murió una persona.

Los desplazados pidieron a las autoridades intervenir.

La Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación por los enfrentamientos y emitió medidas de protección, pero en Santa Martha no permitieron el ingreso de la guardia nacional, ejército y policías estatales.

“Paraje, justicia, necesita una solución a este problema, no se vale que los estén matando por terrenos que ellos no les corresponde. No saben que está pasando”, concluyó otra desplazada de Chenalhó, Chiapas.