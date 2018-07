Conflicto entre INE y AMLO; análisis en ‘Estrictamente Personal’

Roy Campos, director de Consulta Mitofksy; Jorge Buendía, director general de Buendía & Laredo, y Francisco Abundis, director asociado de Parametría, analizaron este miércoles en ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio el conflicto entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y Andrés Manuel López Obrador luego de la multa impuesta a Morena por supuestas irregularidades en el fideicomiso que creó para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre del 2017.

Para Roy Campos la postura del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que ayer defendió la imparcialidad del instituto al imponer la sanción al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aseverar que la multa millonaria no cuestiona los resultados de la elección del 1 de julio, suena a que lo que se intenta es decirle al presidente electo “no estamos contra usted…estamos a la defensiva”.

Según el director de Consulta Mitofsky, la necesidad del INE de hacer un pronunciamiento al respecto obedece a que López Obrador les dijo que la multa “era una vil venganza”.

Ellos (el INE) también se meten a este pleito político”, dijo Roy Campos y aseguró que falta que el Tribunal Electoral actúe.

Roy Campos afirmó que se creó un conflicto con algo que no debería haber sido conflicto porque no se está acusando a Morena de robo ni de no haber ayudado a los damnificados.

Para Jorge Buendía el meollo de la discusión es que en un inicio se dijo que el dinero que era para los damnificados no llegó a éstos. Explicó que la respuesta de López Obrador fue una respuesta política al asegurar que el dinero sí había llegado a los afectados por los sismos. Consideró que lo que está tratando de hacer el INE es “irse a la parte jurídica”.

Francisco Abundis, director asociado de Parametría, intervino y señaló que existen dos tipos de discusiones, una legal y una de opinión. Advirtió que hay que ponderar las reputaciones, los prestigios y los niveles de confianza de quienes están en el debate.

Jorge Buendía señaló que la aprobación al INE y al Tribunal Electoral ha ido bajando respecto a otros años y que el instituto ya se ve a través del prisma partidista y se hubiera esperado que los morenistas, tras la victoria de López Obrador, le dieran un mayor nivel de apoyo (al INE), pero esto no va a ocurrir tras los señalamientos del virtual presidente electo al instituto.

Las posturas que tiene la gente que sigue a López Obrador en torno al INE tienen que ver con las declaraciones de López Obrador más los resultados de la elección”, dijo.

El director general de Buendía & Laredo consideró que el comportamiento de López Obrador sigue siendo partidista, mientras que el electorado ya lo empieza a ver como la figura de unión y el presidente de todos.

Roy Campos señaló que es una equivocación pretender juzgar a López Obrador como un político tradicional porque “él se pone más como un luchador social que como un político tradicional”.

Francisco Abundis dijo que la opinión de la gente respecto a las instituciones es baja, en particular los medios de comunicación, que cada vez son más cuestionados.

Jorge Buendía explicó, respecto al tema de las instituciones, que una cosa es lo que se llama “aprobación genérica”, es decir que se mueven todas por igual, y en ese sentido la baja de aprobación al presidente Enrique Peña Nieto jala a la baja al resto de las instituciones.

El director general de Buendía & Laredo consideró que esta situación será similar en el gobierno de López Obrador y por eso sorprende la disociación entre el INE y el virtual presidente electo.

Advirtió que ésta es la última oportunidad que tiene la actual clase política para recuperar la confianza ciudadana y sentenció que si el próximo Gobierno no da resultados se tendrá un electorado irritado y desencantado.

Sin embargo, Francisco Abundis apuntó que López Obrador no tiene que dar resultados en todo. Señaló que en las transiciones de poder hay especulaciones y desacuerdos, así como información que no es transparente.

Al ser cuestionados sobre cómo se debe analizar a López Obrador, Roy Campos consideró que éste “nunca nos ha engañado en ese sentido. ¿Cómo gobernó la Ciudad de México?, la búsqueda de un adversario permanente que fue Fox en esa época…como su alter ego permanente y fue creciendo en popularidad, teniendo siempre un adversario”.

Campos añadió que López Obrador buscará a un adversario permanente a quien vencer y que durante todo su sexenio estará buscando cosas o entes con las cuales decir “yo soy el paladín que va a salvar al pueblo de ese problema”.

Jorge Buendía calificó a López Obrador como un “híbrido”, pues no se va a comportar como un presidente tradicional y va a seguir siendo un luchador social que está en la silla presidencial.

Señaló que curiosamente al virtual presidente electo no le gusta “la pompa del poder”, pero sí le gusta ejercer el poder.

Francisco Abundis consideró que López Obrador va a tener un constante dilema entre lo legítimo y lo legal.

Con información de Estrictamente Personal

