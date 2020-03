Confirman segundo caso positivo de coronavirus en Nuevo León

El secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, confirmó un segundo caso positivo de Covid-19 en la entidad, además de 13 sospechosos.

Te recomendamos: Analizan cinco casos sospechosos de coronavirus en Nuevo León

El segundo caso confirmado es el de un hombre de 46 años que llegó recientemente de Denver, Colorado, quien se encuentra hospitalizado en un nosocomio privado, ya que su condición de obesidad agrava su situación médica.

El funcionario pidió a la población no caer en pánico y, por el contrario, seguir con su vida cotidiana, nada más agregando medidas como lavarse las manos de forma frecuente y desinfectarse con gel antibacterial.

De la misma forma, dijo el funcionario, se deben mantener superficies limpias y desinfectadas.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, descartó que sea momento de cancelar eventos masivos o decretar alguna emergencia.

“En este momento no hay evidencia técnica ni científica que justifique la suspensión de eventos masivos.

“No suspendemos nada, quizá la próxima semana tomemos decisiones de posponer, pero no de suspender y eso ya será hasta la próxima semana, hoy no tenemos nada suspendido ni nada pospuesto; no existe suspensión, en este momento por recomendación de Salud”, reiteró el mandatario estatal.