Confirman caso de bebé con sarampión en CDMX

No se descartan nuevos casos de sarampión en nuestro país. Esto, luego de que se confirmara un contagio en la Ciudad de México, de una niña de 11 meses de edad, residente del Estado de México, quien estuvo en contacto con personas de origen extranjero.

El sarampión se transmite de persona a persona, entonces probablemente había alguien que empezaba con los síntomas y no se dio como la atención médica o algo así. Lo que aparentemente fue un contacto con extranjeras en un lugar abierto con muchísimas personas. Ahorita estamos en un periodo de vigilancia que es un periodo en el cual es el periodo de incubación propiamente del virus y estamos atentos para ver si es que aparecen algunos otros casos”, comentó Edith González, infectóloga pediatra del Hospital Juárez de México.

Pese a que el riesgo de propagación a la población donde reside la menor es bajo, y hasta el momento no existe una situación de alerta epidemiológica; las 53 personas identificadas que tuvieron contacto con la bebé, permanecerán bajo observación médica hasta el 15 de agosto.

No se han asociado más casos hasta el momento, se está vigilando el personal del hospital y en la localidad de la niña se está haciendo lo mismo. Hasta el momento no han presentado ninguna sintomatología. El periodo de incubación es de 7 a 21 días y eso es lo que se tiene que estar vigilando a los pacientes”, comentó, Víctor Hugo Gutiérrez, epidemiólogo del Hospital Juárez de México.

“Si todos los demás que están en contacto con ese paciente estamos vacunados, no hay realmente riesgo de que se propague la infección. En este caso por ejemplo una pequeñita que tenía 11 meses y que por la edad todavía no le tocaba el proceso de la vacuna. Sin embargo, que sepan que el sarampión es una enfermedad que es muy contagiosa y que todas las personas que son susceptibles al virus, son aquellas que no están vacunadas”, señaló, Edith González, infectóloga pediatra del Hospital Juárez de México.