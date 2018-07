Confirman presencia de bacteria que originó muerte de bebés en hospital de Cuernavaca

La Secretaría de Salud del Estado de Morelos confirmó la presencia de la bacteria “Klebsiella Pneumoniae” en el área de cuidados especiales de recién nacidos del Hospital General de Cuernavaca, lo que pudo haber originado la muerte de cuatro bebés de los nueve fallecidos del 26 de junio al 2 de julio.

Esta bacteria puede atacar cualquier órgano y con frecuencia el aparato digestivo.

Luis Fernando falleció a los cuatro días de nacido, después de que su pronóstico de vida a pesar de ser sietemesino era favorable.

Yo vi nacer a mi bebé lloró perfecto, no tuvo dificultades. Mi hijo cuando lo vi estaba con una sonda en la boca y estaba sacando como sangre porque eso fue lo que me dijeron. Mi bebé se movía. A mi hijo lo tuvieron en ayuno los 4 días, esa doctora me comentó que entre lunes y martes le iban a volver a hacer un lavado a mi hijo en el estómago. No llegó ni lunes ni martes cuando mi bebé se me fue”, narró Fernanda García, madre de menor fallecido.