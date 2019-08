Suman 20 muertos y 26 heridos en tiroteo en El Paso, Texas

Un hombre armado con un rifle mató el sábado a 20 personas en un supermercado Walmart de El Paso, Texas, antes de ser arrestado después de que los aterrados clientes huyeron presos del pánico en el último tiroteo masivo que sufre Estados Unidos.

Te recomendamos: AMLO confirma la muerte de 3 mexicanos por tiroteo en El Paso

Muchos de los que fueron sorprendidos en el tiroteo estaban comprando artículos para la vuelta al colegio de los niños.

Al anunciar la cifra de muertos en una rueda de prensa, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que fue “uno de los días con más muertes en la historia de Texas”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su canciller dijeron que entre los asesinados había tres mexicanos y otros seis entre los heridos. “Mis condolencias, (…) es muy lamentable este hecho. Conozco El Paso, Texas, sé que es un lugar muy pacífico”, dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Fue el octavo ataque de un tirador más letal en la historia moderna de Estados Unidos, detrás de la balacera en San Ysidro que cobró la vida de 21 personas en 1984.

Una mujer y su hija observan con temor el operativo tras el tiroteo en un centro comercial de El Paso, Texas. (Reuters)

El sospechoso fue identificado como un hombre blanco de 21 años de Allen, Texas, un suburbio de la ciudad de Texas a unos 1.046 kilómetros al este de El Paso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuando se le preguntó sobre publicaciones perturbadoras en redes sociales aparentemente hechas por el sospechoso en una entrevista con CNN dijo que no le sorprendería en absoluto.

El jefe de la policía de El Paso, Greg Allen, dijo que las autoridades tenían un manifiesto del sospechoso que indica “que hay un nexo potencial con un crimen de odio”.

El sospechoso fue puesto bajo custodia sin oponer resistencia, de acuerdo con las autoridades.

Citando una fuente de las fuerzas de seguridad, el canal de televisión local KTSM publicó en su sitio web que había dos fotografías del sospechoso tomadas por cámaras de seguridad cuando entraba al WalMart.

Las imágenes mostraron a un joven blanco con gafas, pantalones tipo caqui y una camiseta oscura que apuntaba con un aparente rifle de asalto. Asimismo, parecía llevar auriculares u orejeras.

Reuters no pudo verificar de inmediato la autenticidad de las imágenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que los reportes procedentes de El Paso eran “muy malos, muchos muertos”.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019