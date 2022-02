Confirman 12 casos de dengue en Oaxaca en lo que va del 2022

La Secretaría de Salud de Oaxaca reportó 12 casos positivos de dengue en la entidad, en lo que va de este año.

De acuerdo con la dependencia, de estos casos confirmados, cinco son de dengue no grave, seis de dengue con signos de alarma y solamente uno está considerado como grave.

Las autoridades pidieron a la población no dejar las medidas de prevención, porque, aun cuando el mayor número de casos de esta enfermedad aparece durante la temporada de lluvias, en esta época del año también hay condiciones para la reproducción del mosquito transmisor.

Las lluvias ocasionadas por los distintos frentes frío que han afectado a la entidad en las últimas semanas también son un factor que influye en la reproducción del mosquito transmisor.

“En casa trato de no tener chatarras, limpiar, tiro agua con cloro, no tengo botes almacenados con agua, trato de taparla con una tapadera o con un plástico para que no se propague el mosquito”, dijo Guadalupe Buendía, habitante de San Juan Chapultepec.