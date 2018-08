Confesión de Michael Cohen puede provocar un impeachment contra Trump

Michael Cohen, quien fue abogado de Donald Trump por una década, se declaró culpable de ocho delitos ante una corte en Nueva York cinco de ellos son por evasión fiscal, uno por un delito bancario y los otros dos por violar leyes de financiamiento de campaña par de cargos que involucran al presidente de Estados Unidos.

Cohen dijo que poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 pagó 130 mil y 150 mil dólares a dos mujeres, a cambio de su silencio, que afirmaron haber tenido una relación con Trump. Todo apunta a que esas dos mujeres son la exmodelo de Playboy Karen McDougal y la actriz porno, Stormy Daniels, el abogado aseguró que sus acciones estuvieron dirigidas por Trump.

De probarse, Donald Trump estaría implicado en una conspiración para violar la ley electoral.

Si bien la ley de Estados Unidos señala que el presidente no puede ser enjuiciado, la acusación, solo aumentaría la posibilidad de que el presidente enfrentara un proceso de destitución.

Trump evitó hablar sobre el tema al ser cuestionado, sin embargo, sí habló sobre los cargos por los que se le declaró culpable también el martes a su antiguo jefe de campaña Paul Manfort.

Les debo decir que Paul Manafort es un buen hombre. Él estuvo con Ronald Reagan. Él ha estado con muchas personas en los últimos años y me siento muy triste por eso. No me involucra, pero aun así me siento. Ustedes saben, es algo muy triste lo que pasó. Esto no tiene nada que ver con la colusión rusa. Esto comenzó con la colusión rusa. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto es una cacería de brujas, es una desgracia”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.