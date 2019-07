Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 9 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 9 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde anunció que ya se llegó a un acuerdo con la Policía Federal. Señaló que el grupo de inconformes “no se vio bien”, por las agresiones a mandos y la toma de calles y carreteras. El presidente aseguró que los policías fueron desinformados, sobre la desaparición de su fuentes de trabajo, y aunque “hubo preocupación legítima”, también “hubo mano negro, sin duda”.

Te recomendamos: Mentira que ‘ninis’ ganen más que elementos de la Guardia Nacional, dice AMLO

AMLO dijo que la Policía Federal de Caminos continúa, porque esa no es función de la Guardia Nacional.

Ese servicio continúa y lo seguirán dando quienes trabajan en esta corporación. Lo que tenemos que procurar en todo es mejorar el servicio, que se proteja a los ciudadanos y no haya corrupción”.

Un reportero señaló que Raymundo Artis trabaja para el Gobierno federal haciendo encuestas y pidió detalles, pero AMLO negó que se contraten servicios de encuestas. Sin embargo, destacó una encuesta en medios donde se indicó que más del 60 por ciento de la población rechazó el movimiento de los policías federales inconformes.

Respecto a los aranceles que Estados Unidos anunció contra las importaciones de acero mexicano, AMLO dijo que hoy sostendrá una reunión para analizar este tema. Reveló que habló con Jesús Seade y que el funcionario le explicó que este anuncio es distinto a los aranceles impuestos en 2018 y a la amenaza de aranceles de hace unos meses, vinculada al flujo de migrantes.

El presidente López Obrador dijo que también atenderán el conflicto comercial sobre el tomate mexicano. Dijo que no podía dar más detalles porque quiere ser respetuoso sobre la política interna de otros países.

Te recomendamos:Aranceles al acero, decisión aislada sin relación con T-MEC, dice AMLO

Cuestionado sobre la movilidad en Nuevo León, AMLO dijo que hay un plan para rehabilitar 120 kilómetros de vías férreas y mejorar la vialidad y el transporte. Se comprometió a rendir un informe sobre este tema y la Línea 3 del Metro de Monterrey, hoy o mañana.

Respecto a la votación de diputados en Baja California, que aprobaron que la próxima Gubernatura sea por cinco años en lugar de dos, AMLO dijo que si hubiera irregularidades, las resolverá el Tribunal Electoral, “a ellos les corresponde”. Aseguró que el Gobierno federal no intervino, “no hay línea”.

AMLO responde a nuevo amparo concedido a Emilio Lozoya

Juez ordena detener a Emilio Lozoya por caso Odebrecht (Noticieros Televisa)

Un reportero denunció que la jueza Luz María Ortega Tlapa concedió un amparo para que Emilio Lozoya no comparezca a declarar por el caso Agronitrogenados y que esa funcionaria además goza de más 15 mil mdp en fideicomisos y AMLO respondió que hoy enviará una carta al presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender el tema del amparo a un presunto torturador.

Pero también en esa carta hablo de la necesidad de combatir al corrupción y la impunidad. Y me atrevo a hacerlo, se lo expreso porque considero que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre íntegro, una persona honesta. Y me atrevo a hacerlo manifestando mi respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial, y lo hago por mi responsabilidad como presidente de la República, pero sí estoy tratando este tema”.

Cuestionado sobre el fondo de fomento al turismo, dijo que se integra de un impuesto que se cobra a turistas extranjeros y hay datos de que no se manejó bien y por eso está abierta una investigación. Dijo que esperan recaudar 8 mil mdp y ahora se destinará para financiar el Tren Maya.

Respecto al posible decomiso de la llamada ‘casa blanca’ que desató un escándalo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, AMLO dijo que no se puede llevar a cabo ningún proceso que no sea judicial. Dijo que tampoco puede intervenir el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y que este organismo rendirá informes y entregará bienes cada 15 días.

No puede haber confiscación de bienes si no existe un proceso judicial. Entonces, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a recibir lo que se confisque una vez que se dé parte, se informe, y lo resuelva la Fiscalía General, ese es el procedimiento”.

AMLO denunció hipocresía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque no pidió investigar el caso de la guardería ABC en Sonora, pero sí envió recomendaciones al Gobierno federal por el reordenamiento de las estancias infantiles.

Sobre las comunidades que rechazan la llegada de caravanas de migrantes, en Coahuila y otras entidades, el presidente dijo que no se debe alimentar la xenofobia. Dijo que no debemos maltratar a los migrantes y afirmó que no le importa que mucha gente prefiera no tenerles consideración. Denunció que hay una campaña “tramposa” y “amañada”, impulsada por el conservadurismo.

No rechazar al extranjero, no es humano”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV