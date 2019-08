Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 9 de agosto 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 9 de agosto de 2019 desde el comedor del 62 Batallón de Infantería del Campo Militar ‘5 de Mayo’ en Durango, Durango. El gobernador de esa entidad, José Rosas Aispuro, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Cresencio Sandoval, ofrecieron un informe sobre seguridad; aseguraron que hay tendencia a la baja en los delitos y no hay secuestros.

AMLO refirió que conoce todos los municipios de Durango y aseguró que casi todo el padrón de niños y niñas pobres y con discapacidad, en esa entidad, ya reciben sus pensiones. También señaló que los estudiantes duranguenses reciben becas y otros miles trabajan como aprendices, con un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales.

Sobre el Metrobús en la Comarca Lagunera, el presidente dijo que no se puede hacer nada por la fuerza y hay una notoria oposición.

Sin embargo, el presidente López Obrador se comprometió a llevar a cabo la construcción de un acueducto para abastecer de agua a la zona de la Laguna, pues dijo, es una “realidad” que el líquido está contaminado con arsénico.

Sí se va a hacer el acueducto para que haya agua en la Laguna, sí me comprometo a eso, porque de todas las demandas, esa considero es la más necesaria, urgente, tiene que ver con la salud, ya los mantos de la Laguna están sobreexplotados. Vamos a construir 60 kilómetros. (…) Tenemos que garantizar que el agua que utilice la gentE para su alimentación sea un agua pura sin contaminación de arsénico”.

Cuestionado sobre la Guardia Nacional, el presidente adelantó que el próximo lunes se presentará ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la estrategia del despliegue.

Ante las protestas de campesinos, registradas ayer en la Ciudad de México y sus principales accesos carreteros, López Obrador insistió en que no habrá entrega de recursos a organizaciones, solo se darán apoyos directamente a los beneficiarios.

No hay razón para estar protestando por eso. No hay huachicol, ni arriba, ni abajo (…) Todos los apoyos al campo se van a entregar de manera directa a los beneficiarios”.

Sobre la cobertura de internet, AMLO dijo que en Durango solo hay en las cabeceras municipales, y no en todas. Reiteró que su gobierno ya creó una empresa, sin fines de lucro, para prestar el servicio de internet. Explicó que está dentro de la estructura administrativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Respecto al hallazgo de cuerpos colgados en puentes y mutilados, en calles de Uruapan, Michoacán, AMLO lamentó que haya hechos violentos donde mueran personas. Dijo que su gobierno seguirá combatiendo la delincuencia, pero no caerán en la trampa de declarar la guerra y se enfocarán en atender las causas que originan la violencia.

Un reportero le preguntó al presidente si no hay un grupo opositor para terminar con su gobierno y AMLO dijo que no se ha conformado un grupo reaccionario. Dijo que lo más que hacen es inventar que come chorizo o longaniza muy cara.

En la conferencia, Adelfo Regino, coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), también rindió un informe sobre las condiciones de vida de los pueblos originarios. Este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y, en ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el bastón de mando durante la conferencia de prensa.

Con información de redes sociales AMLO

