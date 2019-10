Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 8 de octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 8 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se rindió un informe sobre los avances de la investigación en torno al accidente de helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Revelaron que el próximo 25 de octubre se difundirá un informe detallado.

Te recomendamos: AMLO presenta avances de investigación de accidente de Martha Erika Alonso

Cuestionado sobre las propuestas del senador Armando Guadiana, en temas energéticos, AMLO dijo que tiene derecho, pero el Gobierno federal no apoya el fracking porque considera que es un método que afecta el medio ambiente. Si la propuesta prosperara en el Senado, López Obrador dijo que tendrían que acatar porque no pueden ir contra el marco jurídico, pero señaló que este tema amerita un debate amplio.

El presidente de México adelantó que tendrá un desayuno este martes con congresistas de Estados Unidos para analizar el tratado de libre comercio T-MEC. Dijo que el gobierno mexicano está a favor y lo expresarán en esa reunión, para que no quede ninguna duda.

Adelantó que enviará una carta a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, este martes, para fijar la postura de México y para pedirle su apoyo para que ese órgano apruebe el tratado.

Con todo respeto a la independencia que tiene el Congreso estadounidense, y desde luego el gobierno de Estados Unidos, son libres para tomar la decisión que consideren más conveniente a sus intereses soberanos. Pero también explicarles la importancia que tiene el acuerdo”.

Cuestionado sobre el retraso en la venta del avión presidencial, AMLO dijo que es un proceso legal con varios requisitos, como avalúos y revisiones mecánicas, y se deben hacer con transparencia. Dijo que en los dos últimos sexenios se gastaron 100 mil mdp en aviones y helicópteros.

Es un proceso con la ONU, observado con toda transparencia”.

También hoy, AMLO dijo que ya no se permitirán privilegios fiscales. Consideró que la carga de los impuestos no la pueden llevar solo los trabajadores y la clase media, y no pueden existir grupos privilegiados. Reiteró que no se aumentarán impuestos, porque los programas sociales se financian con la austeridad.

Durante la conferencia, López Obrador pidió un aplauso para los comunicadores que cubren sus gastos cuando acuden a las giras del presidente. Negó que exista subejercicio del presupuesto y dijo que se trata de una reorientación de gastos.

Sobre los amparos para frenar la construcción de Santa Lucía y la posible preservación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, AMLO dijo que sería muy bueno que “lo más pronto posible” se resuelva lo de los amparos y se cumplan los tiempos en el Estado de México.

Vamos a cumplir con el compromiso de que en el 21 esté construido el nuevo aeropuerto (…) ya adelanto de que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos”.

AMLO dijo que si se pide preservar la obra en Texcoco, debe ser con su vocación natural, como un lago. Dijo que la obra existente, si no se le daba mantenimiento permanente, “iba a desaparecer, se hunde”.

El presidente negó que se hayan iniciado investigaciones contra el llamado ‘cártel de los ampareros’ y tampoco hay información de que el ministro Eduardo Medina Mora haya apoyado esas acciones.

También hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que, ante la solicitud de la familia, él autorizó el traslado de los restos de José José a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Sobre la encuesta que le atribuye 68 por ciento de aprobación, dijo que van bien, pero sin prepotencia, “no marearnos, el poder es humildad”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV