Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 8 de noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 8 de noviembre de 2019. El presidente López Obrador anunció que este viernes iniciará una gira por la Península de Yucatán, donde se reunirá con pueblos indígenas.

El presidente reiteró el enfoque de su gobierno de no enfrentar la violencia con la violencia y destacó nuevamente la necesidad de lograr el bienestar de la población y atender las causas que originan la violencia.

Se refirió al ataque contra la familia LeBarón y aseguró que su gobierno trabaja para esclarecer los hechos. Aseguró que no hay ningún límite ni obstáculo que impida una investigación a fondo, porque no hay intereses creados de por medio.

López Obrador señaló que lo que se busca es que los delincuentes no cuenten con bases sociales y se vayan quedando solos. El mandatario insistió en que el uso de la fuerza, la guerra, ya demostró que no es opción y que resultó un fracaso.

Sobre las declaraciones de Adrián LeBarón acerca de que el ataque a su familia no fue una confusión, sino que los agresores quisieron mandar un mensaje, el presidente dijo que hay un equipo que se ha integrado para indagar los hechos y se están manejando todas las hipótesis. Dijo que la declaración de Adrián LeBarón se toma en consideración, así como todo lo que pueda esclarecer los hechos.

Sobre la sugerencia de un senador estadounidense de catalogar a los narcotraficantes como terroristas, López Obrador dijo que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuentan con capacidad técnica y profesionalismo.

Señaló que hay inteligencia e instrumental y equipo suficiente para enfrentar al crimen organizado.

Dijo que la opinión del senador estadounidense es muy respetable, pero el gobierno de México tiene una postura acorde a los principios constitucionales y eso es lo que se está haciendo. Insistió en que México es un país libre, independiente y soberano. Reiteró que la actitud del presidente Donald Trump ha sido muy respetuosa. Dijo que Trump le ha llamado para ofrecer ayuda, pero que siempre ha señalado que esa ayuda depende de lo que el gobierno de México determine.

El presidente fue cuestionado sobre la información del INEGI acerca de que disminuyó el indicador del consumo privado en el mercado interior. El mandatario dijo que el pueblo tiene recursos, aunque admitió que hay pobreza y muchas necesidades. Aseguró que hay más dinero circulando abajo, que antes. Dijo que se están dispersando fondos en beneficio de los pobres.

Aseguró que el jueves el empresario Carlos Slim le dijo que se está incrementando el consumo de los que usan el teléfono. Añadió que lo que da a conocer el INEGI es que por cinco meses se mantiene la inflación a la baja dentro de los márgenes del pronóstico del Banco de México.

López Obrador subrayó que lo que dice el INEGI podría significar la reducción en las tasas de interés, pero eso es una decisión independiente del Banco de México. El presidente destacó la importancia de que el peso no se deprecie, de que se creen empleos y de que aumente el salario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. (Presidencia de la República)

Fue cuestionado si hay exsecretarios investigados por corrupción, además de la que se sigue a Gerardo Ruiz Esparza, el presidente dijo no tener información al respecto.

Dijo que Santiago Nieto le presenta información sobre inteligencia financiera y no le ha presentado nada acerca de esos posibles casos.

No tengo información y si fuese un asunto grave me buscaría con urgencia, un hallazgo de pruebas sobre lavado de dinero, no me pide una cita normal, sino que me busca de inmediato y él sabe que lo atiendo de inmediato”.