Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 7 de noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 7 de noviembre de 2019. El mandatario presentó un video de Nick Hanahuer, un potentado estadounidense quien habla sobre el daño que causa la desigualdad y lo que se provoca, dijo, la ingobernabilidad, la confrontación y la violencia.

Te recomendamos: Desigualdad provoca ingobernabilidad y violencia, dice AMLO

Antes de presentar el video, López Obrador dijo que hay una corriente nueva en los sectores empresariales del mundo, muy orientada a que se procuren ganancias razonables, que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales.

López Obrador dijo que su gobierno atiende a todos, pero da preferencia a la gente pobre. Otro aspecto, dijo, es la actitud del sector privado, que deber procurar hacer negocios pero al mismo tiempo buscar ganancias razonables y que se respete el marco legal, que paguen los impuestos. Añadió que la sociedad en su conjunto también debe contribuir y denunciar la corrupción y no ser agente de la corrupción. Destacó la labor de los trabajadores mexicanos en general y dijo que gracias a ellos el país sale adelante.

Dijo que es importante saber por qué la crisis en México, porque es muy fácil decir que existe una crisis sin conocer los antecedentes. Añadió que por lo general algunos medios, sobre todo extranjeros, aplaudieron al régimen que produjo esta monstruosa desigualdad.

Aseguró que se está aplicando el plan de transformación en México a pesar de todos los obstáculos. Reafirmó que se ha logrado mucho en poco tiempo.

López Obrador admitió que su gobierno ha enfrentado situaciones difíciles, pero que eso no los va a desviar, sino al contrario. Se refirió a los hechos en Culiacán y al ataque contra la familia LeBarón y señaló que esto alentó los afanes autoritarios del uso de la fuerza.

El presidente reiteró que nunca en el periodo neoliberal se habló de enfrentar las causas de la desigualdad. Agradeció a la gente que le está dando su respaldo y su confianza.

Seguro del Bienestar

Sobre los servicios médicos del llamado Seguro Popular, López Obrador dijo que no cambiará nada y que los que contaban con éste van a seguir recibiendo los servicios a través del nuevo Seguro del Bienestar. Añadió que incluso el servicio se va a mejorar y que se buscará que no falten los medicamentos en las clínicas y hospitales, y que no falten los médicos y los especialistas.

Dijo que se destinarán 40 mil millones de pesos adicionales al sector salud. Señaló que había miles de empleados que sólo censaban a los derechohabientes, mientras se carecía de médicos y especialistas. Aseguró que a nadie le faltarán las medicinas.

El presidente dijo que lo que pasaba en el Seguro Popular era como lo que pasaba en el Conacyt, donde todo el presupuesto era para el sector privado y no se destinaba nada a universidades públicas.

Las conferencias de prensa matutinas

El presidente dijo que las conferencias de prensa matutinas son muy buenas e importantísimas porque se debe garantizar el derecho a la información, además de que se promueve el análisis de los grandes y graves problemas nacionales.

Dijo que es responsabilidad del gobierno tener información y transmitirla para que los ciudadanos vayan definiendo sus criterios con absoluta libertad.

Explicó que cuando hay más polémica sube el número de participantes en redes sociales del gobierno. Aseguró que la gente desea tener información y es muy bueno que se tenga la conferencia matutina todos los días

Estrategia global contra las drogas

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de lograr una estrategia global, con Estados Unidos o con la ONU, en contra de las drogas, el presidente dijo que en el plan nacional de desarrollo está planteada una estrategia de cómo enfrentar la inseguridad y la violencia. Presentó en la pantalla el capítulo referente a este tema, en el Plan Nacional de Desarrollo y leyó algunos de los enunciados sobre seguridad. Insistió en que si hay bienestar hay paz.

López Obrador dijo que muchos delitos, sobre todo los que tienen que ver extorsión, están saliendo de reclusorios. Reiteró la importancia de que los jóvenes tengan oportunidades para que no sean enganchados por bandas criminales. Habló de la necesidad de que haya una separación tajante entre delincuencia y autoridades.

Cuestionó cuántas campañas hay en el mundo para atender a los jóvenes. Preguntó si se destinará el mismo dinero que se destina a estas campañas a la publicidad del alcohol. Denunció que en algunos países se compran armas sin ningún requisito y cuestionó si esto no se puede atender.

El presidente preguntó si cuando se le declaró la guerra a los cárteles de la drogas había un documento como base. Aseguró que su gobierno no improvisa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (Presidencia de México)

Descomposición social extrema

Un reportero preguntó al presidente cómo hablar a quienes no tienen escrúpulos y matan a niños y mujeres. El presidente dijo que hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición social extremo.

Dijo que por lo general quienes cometen esos actos son personas drogadas.

Cuando están en la acción, los enfrentamientos, la mayoría drogados, en una enajenación, en una situación irracional completamente, está probado”.

Dijo que los delincuentes que detuvieron a unos militares en Culiacán estaban drogándose y ofrecieron droga a los militares.

El presidente insistió en que hay que atender las causas de la desigualdad. Dijo que se engendró esta irracionalidad con la que actúan los delincuentes. Dijo que se debe buscar que haya una sociedad mejor y no la degradación que significó la política neoliberal. Admitió que esto llevará tiempo pero que “vamos bien”. Aseguró que el que cometa el delito será castigado y no valdrá el dinero porque la dignidad del gobierno no tiene precio.

Tenían 10 mil elementos de la Policía Federal y usaban al Ejército y la Secretaría de Marina para operativos especiales, incluso fuera de la ley, toda la política se centraba en los operativos y no sirvió, hay asuntos gravísimos de esa estrategia”.

Economía moral

Un periodista francés preguntó al presidente sobre la economía moral y sobre la recaudación de impuestos en México. López Obrador dijo que en su nuevo libro trata el tema y menciona lo que están haciendo empresarios en Estados Unidos, que han cambiado su código de ética e incluyen ganancias racionales y el trato justo a sus trabajadores.

Dijo que en México se necesita la adopción de ese nuevo paradigma, que el sector empresarial asuma ese compromiso.

Aclaró que hay una actitud muy positiva en el sector empresarial del país y dijo que los dirigentes de las organizaciones empresariales de México están trabajando sobre un código de ética empresarial.

López Obrador dijo que muchas empresas estaban acostumbradas a que se les condonaran los impuestos.

Por eso la baja recaudación, toda la carga fiscal la llevaba el pueblo raso y las clases medias, desde luego los trabajadores y había mucha evasión fiscal y fraude, creación de empresas fantasmas para evadir impuestos, fabricación de facturas falsas, todo eso se ha convertido en delito grave”.

El mandatario dijo que su gobierno está en contra de la riqueza mal habida, de los traficantes de influencia.

López Obrador habló de la propuesta del aumento de impuestos y reiteró que se debe combatir la corrupción para que el gobierno tenga autoridad moral y pueda decir “no me alcanza, nos falta presupuesto”.

Agregó que los salarios de los trabajadores mexicanos eran de los más bajos del mundo, mientras los salarios de los altos funcionarios eran de los más elevados. “La economía moral es que se apriete el cinturón el gobierno”.

Buenas relaciones con empresarios

López Obrador dijo que su gobierno tiene una buena relación con el sector empresarial y que aunque hay discrepancias nunca se ha roto el diálogo. Informó que este jueves se reunirá con empresarios de la construcción para hablar sobre el proyecto del Tren Maya, tras acudir a la comida de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

Reiteró que tiene buena relación con empresarios de los medios y que si durante la comida tiene que hablar dirá que se deben garantizar las libertades y que no haya censura para hacer realidad el derecho a la información. Dijo que los medios se regulan con los medios y todos tenemos que autolimitarnos.

Aseguró que ya cambió la mentalidad de la gente de México y que no hay que despreciar a los ciudadanos. Aseguró que la transmisión de la información ya no es en un solo sentido, sino que son mensajes de ida y vuelta.

Cada ciudadano ahora es un medio de comunicación”, sentenció y aseguró que hay muchas ideas en redes sociales.

El presidente dijo que es importante que haya debate con argumentos y con respeto, sin insultos y vulgaridades. Dijo que esto último no le gusta aunque se trate de ridiculizar a adversarios.

Con información de Presidencia de la República

AAE