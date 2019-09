Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 5 de septiembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 5 de septiembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, rindió un informe sobre el dengue y las acciones para combatir la proliferación del mosquito transmisor. Señaló que la compra estatal de insecticidas ascendía a 900 millones de pesos y no se ha encontrado evidencia de corrupción, además cada entidad es responsable de la compra.

Hugo López-Gatell Ramírez se refirió a la epidemia del zika y señaló que pudo ser “mayor a lo que nos hicieron creer”, incluso, que pudo haber más infectados de los que fueron reportados. Explicó que las personas infectadas con zika podrían tener menor respuesta inmune al dengue y ese fenómeno se está estudiando de forma científica a nivel mundial.

Advirtió que los infectados deben acudir a consulta y no deben consumir medicamentos antiinflamotorios como las aspirinas, en casos de dengue, porque puede agravar el cuadro de infección.

Cuestionado sobre las irregularidades en el Poder Judicial, el presidente López Obrador consideró que las reformas en los poderes deben ser desde el interior, motivadas por la participación de los ciudadanos. Expresó confianza en que se tome en cuenta esta iniciativa y calificó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una persona íntegra, “que va a escuchar estas peticiones”.

No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera (…) No voy a enviar ninguna iniciativa porque tengamos la posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores, no va a actuarse de esa forma. Considero que la mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial”.

AMLO reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una investigación en contra de funcionarios públicos por la liberación de Gildardo López Astudillo alias “El Gil”.

También dijo hoy que su Gobierno está apoyando en la conciliación por el diferendo entre trabajadores del Sindicato de Telefonistas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Respecto a las Universidades ‘Benito Juárez’, el presidente señaló que hay mil millones de pesos autorizados para esas universidades y en las comunidades se aportaron terrenos, los maestros aceptaron trabajar y esperar un tiempo a que se les pague, “pero ya es demasiado”. Dijo que espera que esto se resuelva de inmediato y confía en que lo escuchan los secretarios de Educación y Hacienda, Esteban Moctezuma y Arturo Herrera.

Y es por eso también, señaló el presidente, que pide a los funcionarios que lo acompañen en sus giras y que las Secretarías de Estado sean descentralizadas y despachen en diversas entidades.

Cuestionado sobre presuntas denuncias de adultos mayores que no reciben pensión, López Obrador dijo que él no ha recibido ninguna denuncia. Aseguró que el programa de pensiones para adultos mayores es el que registra mayor avance, pero aún no pueden entregar los recursos con tarjeta en muchos lugares y señaló que incluso han muerto servidores públicos que trasladan el dinero, al ser asaltados.

Sobre posibles actos de corrupción, señaló:

Decirle a los trácalas que se vayan al carajo”.

AMLO señaló este jueves que Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, está a cargo de que no le haga falta nada a los niños que quedaron huérfanos por la explosión de un ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo. Y dijo que en su Gobierno cada quien tiene un encargo para hacer avanzar al “elefante reumático”.

Respecto al reciente reporte del diario The Wall Street Journal sobre el caso Fertinal, AMLO dijo que hay que recordar que ese medio miente, pero reiteró que en su Gobierno no hay impunidad.

Adelantó que Marcelo Ebrard estará en Palacio Nacional para rendir un informe sobre los avances del acuerdo migratorio, además de que viajará el 10 de septiembre a Estados Unidos.

Sobre los nuevos aranceles al acero, López Obrador dijo que no es el mismo caso del año pasado y pedirá a la secretaria de Economía, Rocío Nahle, que rinda un informe.

AMLO expresó confianza en que pronto se aprobará el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, dijo que siente consenso y coincidencias entre los republicanos y demócratas, que ven con buenos ojos el T-MEC.

También hoy dijo que si es verdad que Joaquín “El Chapo” Guzmán quiere que su dinero sea entregado a las comunidades indígenas de México, él lo ve bien. Se pronunció a favor de que lo incautado sea para México y no se quede en Estados Unidos. Señaló que se emprenderán todas las acciones legales necesarias en lo que tenga que ver con dinero que corresponde a los mexicanos.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan en conjunto para que no quede impune la muerte de mexicanos en El Paso, Texas, y analizan los delitos que enfrenta el atacante Patrick Crusius para ver si es necesario y posible solicitar la extradición.

