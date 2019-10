Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 4 de octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 4 de octubre de 2019 desde Puebla, donde se presentó el programa ‘La Escuela es Nuestra’, para rehabilitar 170 mil escuelas en las zonas marginadas de México y las asambleas de padres de familia decidirán cómo usar los recursos; “esto significa que gobernemos todos”, dijo.

Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció que para la primera fase del programa de rehabilitación de escuelas en Puebla se invertirán 338.3 mdp, repartidos en partes iguales entre la Federación y el gobierno estatal.

En la conferencia, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó sobre la seguridad en el estado. Dijo que recibieron condiciones muy deterioradas pero están reforzando la cooperación con las Policías y ya mejoran la infraestructura en los municipios, con patrullas, drones y helicópteros. Barbosa aseguró que no hay presencia de cárteles nacionales del crimen organizado, que los crímenes son células locales de delincuencia.

También en la conferencia, el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, dijo que los delitos en Puebla van a la baja; precisó que los crímenes que predominan son robo de hidrocarburo y narcomenudeo.

Sobre la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, AMLO dijo que fue turnada al Senado, que es la instancia que va a decidir si se acepta o no. Consideró que la renuncia fue porque el ministro quiere atender las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República. No podemos nosotros culpar a nadie y muchos menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales”.

López Obrador precisó que lo que tiene que ver con sus facultades, de acuerdo con la Constitución, recibir la denuncia, tramitarla a través de la Segob y enviarla al Senado. Explicó que le toca enviar una terna al Senado para sustituir al ministro Medina Mora.

Cuestionado sobre el accidente de helicóptero en el que murió la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, AMLO dijo que pedirá al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que informe lo más pronto posible sobre cómo va la investigación en lo técnico.

El presidente anticipó que, a partir del próximo año, se entregará apoyo con fertilizantes a los productores de Puebla. Mencionó que los productores poblanos son de los que más trabajan y se estigmatizó a Palmar de Bravo como zona de huachicoleros, pero en realidad hay mucha producción agrícola.

Sobre reportes de agresiones a maestros poblanos, el presidente dijo que hay que protegerlos y afirmó que no debe haber zonas exclusivas de delincuencia y no se puede aceptar que exista eso. Recordó que por eso visita todos los municipios y no lleva guardaespaldas. Señaló que la libertad no se implora, se conquista.

Y así todos los ciudadanos tenemos que transitar con seguridad, con libertad, por todo el territorio, y que no nos intimiden”.

Admitió que el Estado tiene la obligación de proteger a maestros y periodistas y a todos, y que los delincuentes no piensen que podrán actuar con tolerancia en alguna región que se considere tierra sin ley, porque eso no permite. Recordó que han habido enfrentamientos en Puebla e hizo un llamado a los pobladores para que no se presten y no sirvan de escudos para delincuentes que roban gas o gasolinas y buscan apoyo civil repartiendo despensas.

Respecto a la consulta para la revocación del mandato, dijo que hay propuestas de que sea en febrero de 2022 y consideró que es mucho tiempo. Dijo que debería ser el 20 de noviembre de 2021, pero aún así, acepta las condiciones para que se haga.

Este viernes 4 de octubre, AMLO reiteró que será despedido de inmediato cualquier servidor público que haga proselitismo y se meta en asuntos partidistas.

