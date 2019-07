Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 31 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 31 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde destacó que el INEGI registra crecimiento de la economía mexicana. El presidente mantiene apuesta de crecimiento de 2% para 2019.

En el segundo trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto de México creció 0.1 por ciento respecto al trimestre previo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El presidente adelantó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ofrecerá una conferencia de prensa sobre el tema.

Te recomendamos: AMLO destaca crecimiento económico tras informe del INEGI

AMLO aseguró que la inflación también va a la baja, que ha aumentado el consumo y se ha incrementado el salario en términos reales. Dijo que el empleo va muy bien, sobre todo por los programas sociales que se están impulsando. Afirmó que hay 900 mil jóvenes que trabajan como aprendices por el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ y que suman 200 mil personas contratadas en el marco de ‘Sembrando Vida’.

También se refirió a la austeridad e insistió en que no habrá derroche ni lujos. Dijo que en las administraciones pasadas le apretaban el cinturón al pueblo y por eso aplicaron gasolinazos y había despidos, pero ahora son los servidores públicos los que se aprietan el cinturón.

Ya les puedo decir que no se van a crear impuestos nuevos, ya les puedo decir que no van a haber aumentos en los precios de gasolina, diesel, gas, energía eléctrica, en términos reales. Ya les puedo adelantar que no va a haber aumento de deuda, por segundo año.”