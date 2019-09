Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 3 de septiembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 3 de septiembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se detallan las fiestas por el Día de la Independencia. Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que por primera vez se realizará un festival cultural en el Zócalo de la Ciudad de México, será a partir de las 4 de la tarde del 15 de septiembre. Además, se transmitirá un programa en el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) sobre el movimiento de independencia.

El programa del 16 de septiembre incluye un desfile que recuerda la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y será organizado por las Secretarías de la Defensa y de Marina; por primera vez se incorporará a la Guardia Nacional. Además, se hará una representación de las cuatro transformaciones de la historia mexicana.

También se anunció una cadena nacional y una transmisión unificada para los medios públicos, pretenden un alcance del 71 por ciento en territorio nacional.

Cuestionado sobre daños a la Catedral de la Ciudad de México, Zoé Robledo señaló que sí hay un plan para evitar afectaciones al inmueble por los fuegos pirotécnicos.

Niños gritones de la Lotería Nacional realizan sorteo durante conferencia de prensa de López Obrador. (Presidencia de la República)

Respecto a la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los días trabaja para garantizar la paz en México y es el asunto que más lo ocupa. Reiteró que se reúne con el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes y toman decisiones.

Cuestionado sobre cuándo será visible la restauración de la seguridad, respondió:

Quisiera yo que fuese ya a partir de esta semana, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Yo estoy trabajando para lograr la pacificación del país lo más pronto posible”.

El presidente refrendó su compromiso de que la vida pública “sea cada vez más pública”. Mostró la cámara de video descubierta en una de las salas de Palacio Nacional y dijo que “no hay nada que ocultar”. Negó que su Gobierno planee presentar una denuncia.

AMLO muestra la cámara descubierta en Palacio Nacional (YouTube)

Reiteró también que no iniciarán investigaciones contra expresidentes, solo si hubiera una consulta y que lo soliciten los ciudadanos. AMLO destacó que se envió una iniciativa al Congreso para quitar las trabas a la realización de consultas.

Cuestionado sobre Gildardo López Astudillo alias “El Cabo Gil”, señalado como jefe de plaza en Iguala del grupo criminal “Guerreros Unidos” y recién liberado del penal del Altiplano, AMLO dijo que mañana se informará sobre el caso.

Respecto a la depuración de las policías, dijo que no es un plan nacional, pero que sí hacen falta policías y no se puede avanzar en materia de seguridad si hacen falta elementos. Añadió que el despliegue de la Guardia Nacional debe ser a la par de su consolidación, porque no se pueden dispersar los esfuerzos.

Sobre la presunta declaración del periodista Raymundo Riva Palacio, de que AMLO está muy enfermo del corazón y por eso no toma vuelos largos, el presidente dijo que no hay que hacerle mucho caso a esas cosas y que él está al cien.

Yo mientras viva, voy a cumplir con mi responsabilidad. Y es una dicha enorme, es uno de los momentos más felices de mi vida, el que estoy ahora viviendo porque me permite servir a los demás (…) Lo que sí tiene Raymundo y algunos otros es que vuelan mucho”.

El presidente de México también dijo hoy que se está fortaleciendo la economía popular y que esta situación se ha fortalecido con el envío de remesas. Dijo que son 3 mil millones de dólares al mes que van directo a las familias.

También hoy, López Obrador anunció que los atletas que participaron en los Juegos Parapanamericanos 2019 recibirán apoyos con los recursos obtenidos con el dinero en efectivo que será recuperado por el Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado.

Con información de redes sociales AMLO

MLV