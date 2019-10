Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 3 octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 3 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde agradeció a los ciudadanos por el buen comportamiento de la marcha del 2 de octubre “porque ayudaron mucho para evitar violencia, hubieron desde luego algunos hechos pero no como la vez pasada, nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos (…) evitaron actos violentos”.

Se refirió en particular a los ciudadanos que acudieron vestidos de blanco para formar parte del ‘cinturón de paz’ y dijo que hay una imagen que le gustó mucho porque un provocador pintó el escudo a un policía y luego unos “señores grandes, ancianos respetables” empiezan a empujar a los muchachos.

Una reportera le preguntó a AMLO si va a acusar a los encapuchados con su mamá y el presidente respondió “vamos a ver (…) claro que ayuda la familia”.

El presidente negó que los trabajadores que formaron parte del ‘cinturón de paz’ fueran expuestos, porque ninguno respondería a una provocación.

Añadió que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz asumió la decisión que tomó el 2 de octubre de 1968, como único responsable. Dijo que el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa, confesó al general Lázaro Cárdenas, “llorando (…) que habían utilizado al Estado Mayor Presidencial en lo del 2 de octubre y (…) que habían indicios de que también en lo del accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo, culpando al Estado Mayor Presidencial”.

Cuestionado sobre sus 10 meses en el Gobierno, AMLO dijo que tiene muchos críticos, “algunos hasta pagados”. Dijo que él piensa que van bien, que hay gobernabilidad, tranquilidad y paz, y que la gente está contenta. Afirmó que está funcionando la economía y que hay bienestar. Adelantó que presentará un informe la próxima semana.

Respecto a las condonaciones de impuestos durante el sexenio de Felipe Calderón y que el expresidente dijo que no sabía quiénes eran beneficiados, AMLO dijo que sí había preferencias notorias. Explicó que antes se decía que la Hacienda pública estaba mal porque no cobraban a “los viene viene”, los de la economía informal, cuando en realidad era por los privilegios a grandes contribuyentes.

López Obrador condenó que hubiera condonaciones de 3 mil mdp y 5 mil mdp y afirmó que hubo empresas que prácticamente no pagaron impuestos durante 10 años consecutivos. Dijo que no pueden dar a conocer nombres porque están impedidos legalmente, pero que sí tiene las pruebas.

Ya no va a haber otra lista porque ya no hay condonación de impuestos”, afirmó el presidente.

También recordó que en 2006, durante la campaña para la elección presidencial, había una propuesta para darle autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y así mantener los privilegios fiscales.

AMLO también se refirió a la corrupción y denunció que había leyes que daban acceso a funcionarios de Pemex a recursos públicos para fianzas, en caso de ser detenidos “que porque así era en el extranjero, copiaron todos los modelos, todo lo que les convenía”. Cuestionado sobre Pemex Internacional, AMLO dijo que se renovó el consejo y se está limpiando desde arriba.

Precisó que no se está revisando ningún contrato que se haya otorgado a partir de la reforma energética.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 3 octubre 2019 (YouTube)

También hoy, el presidente López Obrador propuso un taller para periodistas y que lo imparta Miguel Reyes Razo, “¿por qué no?”. Dijo que es importante cómo se escribe.

AMLO anunció que visitará Puebla y negó que los huachicoleros en esa entidad hayan migrado sus actividades al secuestro.

Sobre la renovación del Poder Judicial y el periodo que cumplen los magistrados, AMLO dijo que él no la está promoviendo y que depende de los senadores que lo han mencionado.

Este jueves, AMLO reiteró que había políticos involucrados en la venta de medicamentos y ahora el Gobierno tiene la responsabilidad de que no falten las medicinas. Dijo que hay intentos de chantajear al Gobierno con las medicinas que son para niños con cáncer y afirmó que ya se trajeron de Francia. Señaló que también irán resolviendo sobre otros medicamentos y espera que los laboratorios cambien de actitud y e convenzan de que ya no hay influyentismo.

Cuestionado sobre torturas a presos, AMLO dijo que puede garantizar “que no hay tortura” y que su Gobierno no ha recibido una sola recomendación por violación a derechos humanos. Señaló que confía en el titular de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y no lo cree capaz de cometer una injusticia. Sin embargo, dijo que si hay denuncias, se deben aclarar. Añadió que no tolerarían represalias en contra de quienes presenten estas denuncias.

Respecto a la elección en Morena, dijo que es un asunto que deben resolver los militantes y no debe haber injerencia del Gobierno. Advirtió que cualquier servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos, y en particular la renovación de la dirigencia en Morena, será despedido del Gobierno. Anunció que pedirá a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea juzgado el servidor público que participe en favor de candidatos con recursos públicos.

Ya no hay partido de Estado, eso ya se terminó”.

Con información de redes sociales AMLO

