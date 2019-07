Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 29 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 29 de julio de 2019 desde Palacio Nacional. Como cada lunes, se informa quién es quién en los precios de las gasolinas; el presidente dijo que es muy importante mantener los precios bajos y evitar gasolinazos. También se informa sobre la licitación para construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, cuyo objetivo es aumentar la capacidad para producir más gasolinas en México.

En la conferencia, Rocío Nahle, la secretaria de Energía, rindió un informe sobre el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Dijo que se garantizará el abasto eficiente, oportuno y sustentable de gasolina y se detonará la economía de la región, por la creación de empleos y la infraestructura. Actualmente, dijo, se está preparando el terreno para la construcción, que tendrá 17 plantas de proceso, almacenamiento y servicios auxiliares integrados.

Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, consideró que fue buena la subasta de joyas realizada el fin de semana en Los Pinos, porque se recaudaron más de 10 millones de pesos. Detalló que se vendieron 110 de 148 lotes, equivalente 10 millones 302 mil pesos. Es decir, que se logró la venta del 74% de los lotes armados para la subasta.

Dijo que no se vendieron los lotes “más fifís”, como el reloj que tenía un valor de 2.9 mdp, pero hubo propuestas de compra a través de un mecanismo alterno a la subasta. Dijo que se evalúan diversas propuestas, con acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Posible recesión, Coneval y salarios

Cuestionado sobre los pronósticos de recesión, AMLO dijo que esa es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo. Afirmó que no hay riesgos para la economía ni la gobernabilidad.

No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país. Cada vez hay más desarrollo y bienestar. Yo estoy tranquilo y optimista, porque estamos bien y de buenas. No hay ningún riesgo, ni para la economía, ni para la estabilidad política, hay gobernabilidad en el país”.

En referencia a la posibilidad de que desaparezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el presidente consideró que hay mucha manipulación desde el punto de vista informativo. Dijo que la clase política neoliberal tenía vínculos con los medios y la Academia, y crearon organismos autónomos como el Coneval, donde los representantes evaluaban la pobreza, sin conocer las regiones más pobres de México.

Sobre si aun consideraría desaparecer al Coneval, dijo que no, que ya se nombró a un director interino.

Respecto al salario mínimo, dijo que el aumento de 16% aplicado este año, no había sucedido en 36 años. Denunció que durante el periodo neoliberal, el salario incluso disminuyó. Señaló que el promedio del salario de los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es el más alto en muchos años, este año. Prometió que paulatinamente se recuperará el poder adquisitivo.

Es algo estratégico para nosotros, el que mejoren los salarios de los trabajadores”.

Cuestionado sobre sueldos precarios de algunos servidores del Gobierno federal, AMLO dijo que se revisará el caso. Destacó que la mayoría de los servidores públicos trabajan “porque tienen compromiso con el pueblo” y por convicción.

Respecto al tema, añadió que, por ley, el 8 de septiembre tienen que enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Sobre la llamada ‘ley garrote’ de Tabasco, una iniciativa aprobada en el Congreso que contempla encarcelar a quienes realicen bloqueos de carretas y obstruyan la obra pública y privada, AMLO dijo que no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos y no se instaure el moche como forma de gobierno.

Negó que esa ley se hiciera para evitar protestas contra la refinería de Dos Bocas y aseguró que, en Tabasco, están a favor de ese proyecto.

Huachicol

Respecto al huachicol, AMLO señaló que todavía se registran tomas clandestinas y destacó lo que ocurrió el pasado viernes en Tepeaca, Puebla, donde personal de Seguridad Física de Pemex fue agredido por presuntos huachicoleros. Habitantes del poblado de San José Carpintero retuvieron a los agresores y se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para liberarlos. En la gresca, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un civil. Los uniformados trataron de llevarlo a recibir atención médica y, en represalia, los habitantes incendiaron dos vehículos de Pemex. Trece personas fueron detenidas.

Pedirles a todos que se abandonen esas actividades ilícitas y que se respete a la autoridad”.

Cuestionado sobre la futura publicación de su ‘Economía Moral’, dijo que seguramente será por la editorial Planeta. Aunque aclaró que no han tenido comunicación al respecto, pero que está seguro de que les va a interesar.

Adelantó que el departamento que habitará en Palacio Nacional es de 300 metros cuadrados. Dijo que mañana dará a conocer el plano y la ubicación de la vivienda, con dos recámaras y un estudio, porque tanto él como su esposa, acostumbran escribir.

AMLO también se refirió este lunes a la incidencia delictiva y afirmó que está disminuyendo. También dijo que urge “desatar la campaña” para concientizar a los jóvenes en contra del consumo de drogas.

