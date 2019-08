Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 29 de agosto 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 29 de agosto de 2019 desde Palacio Nacional, donde reiteró que su mayor prioridad es el combate a la inseguridad y la violencia. Señaló que el problema no solo se puede resolver con policías y mano dura, y que la violencia se desata por problemas sociales, la desintegración de las familias, la falta de oportunidades de trabajo, el abandono al campo y la migración. Señaló a los conservadores por apostar al uso de la fuerza y dijo que no es solo el expresidente Felipe Calderón, sino toda una corriente de pensamiento.

Un reportero denunció que Gabriel Mendoza Jiménez, actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, está vinculado al caso Odebrecht. El presidente López Obrador dijo que a su Gobierno le corresponde revisar si hay denuncias en contra de funcionarios públicos y actuará la Secretaría de la Función Pública (SFP).

AMLO añadió que la empresa brasileña era tan famosa que realizó una sesión del Consejo de Administración en la ex residencia oficial de Los Pinos, pero se negó a decir quién era presidente de México en ese entonces.

También en la conferencia se denunció que se autorizó el despliegue de maquinaria pesada que dañó la zona arqueológica de Tajín, en Veracruz. López Obrador anunció que mañana visitará la zona y se pronunció para que los responsables sean castigados.

Sobre el aeropuerto de Santa Lucía, AMLO dijo que espera una pronta resolución judicial y confía en que se aplicará el principio de justicia pronta y expedita. Denunció, de nueva cuenta, que hay un sabotaje legal para impedir que avance la cuarta transformación.

Cuestionado sobre la filtración de información de su Gobierno a exfuncionarios o militantes de otros partidos, dijo que no lo ve tan grave. Dijo que en algunas reuniones hay quien se cuida que no se esté grabando, pero en realidad todo debe ser de dominio público. Reveló que hace unos días se encontró una cámara sofisticada y los estaban grabando, dentro de una sala en Palacio Nacional.

López Obrador también refirió hoy que hay gran inversión en programas de desarrollo en la frontera sur de México. Dijo que hay atención especial a la gente humilde en Chiapas y se dan oportunidades de trabajo con el programa ‘Sembrando Vida’. El presidente exhortó a los migrantes a no dejarse engañar por los traficantes de personas, llamados ‘polleros’, y que organizan caravanas.

No es que surjan de manera espontánea, es una red que existe. Todos estos que cobran, que trafican con la necesidad de trabajo, de bienestar, de seguridad de los migrantes, pues están cometiendo un delito”.

Sobre las expectativas de crecimiento, AMLO reiteró que le importa más la economía popular, porque hay bancos o empresas que pueden reportar muchas ganancias, pero ese dinero no lo ve la gente.

A mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza”.

Cuestionado sobre la masacre en Coatzacoalcos, Veracruz, AMLO dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) sí debe hacer una investigación a fondo y evitar que se archiven las denuncias. Además, rechazó que haya funcionarios vinculados a la delincuencia o influyentismo de servidores públicos para proteger a criminales.

Respecto a la termoeléctrica de Morelos, reiteró que solo falta conectar cien metros para que pueda operar y producir energía. Señaló que ya se comprometió una inversión de más de 20 millones de pesos y, aunque se impuso el proyecto y no se consultó a la gente, ya existe y es del pueblo.

Al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a ganar si nos ayudamos todos? A que no paguemos más por la luz. Ese es mi compromiso, pero necesito apoyo, porque si no ayudamos todos, pues entonces no vamos a poder enfrentar la crisis económica”.