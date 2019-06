Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 28 junio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 28 de junio de 2019.

Te recomendamos: AMLO reprocha a legisladores desinterés en Ley de Austeridad

López Obrador insistió en que le tiene confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, pues es “una persona honesta” y rechazó que tenga que renunciar por conflicto de intereses, debido a que su apoderado legal, Javier Coello Trejo, también es abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por lavado de dinero.

Él podría decidir, yo no podría decidir, yo no recomendaría, no me queda porque es una institución autónoma. Además, no creo que sea ilegal ¿¿pero puede ser inmoral??’ Sí, eso sí pero eso le corresponde responderlo a él”.