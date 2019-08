Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO del 28 de agosto de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 28 de agosto de 2019 desde Palacio Nacional, donde Arturo Herrera, secretario de Hacienda, rinde un informe sobre las Afores y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Dijo que el objetivo es que ajustar las comisiones a los estándares internacionales y que 100 mil mdp pasen de los manejadores de fondos a las cuentas de los trabajadores para aumentar el monto de las pensiones.

Te recomendamos: Hacienda anuncia acuerdo para disminuir comisiones de Afores en México

AMLO dijo que la disminución de comisiones será a lo largo del sexenio, para alcanzar el nivel que señalan los estándares internacionales, porque México todavía está por arriba de esos límites.

Añadió que durante su Gobierno, los mexicanos tienen asegurados los ahorros para sus pensiones y “no hay nada que temer, esas pensiones, esos ahorros, son sagrados”.

Arturo Herrera reveló que el presidente López Obrador sí tiene Afore y dijo que hace poco fue registrado en Pensionissste.

Durante la conferencia, el presidente fue informado de que hoy es el Día del Adulto Mayor y pidió un aplauso a los reporteros.

Cuestionado sobre la inversión privada, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que no necesariamente se necesitan incentivos fiscales, solo un entorno macroeconómico estable e iniciativas como ésta, para fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

López Obrador anunció que hay una iniciativa de reforma legal en el Congreso para tener una ley de confianza y su Gobierno busca suspender a todos los inspectores, “no dejarlos sin trabajo, sino que se ocupen de otras cosas”. Dijo que se quitará la vigilancia y la regulación que se hace en establecimientos comerciales, solo habría sorteos para realizar supervisiones, con cámaras.

Sobre la masacre en Coatzacoalcos, AMLO lamentó los hechos de violencia. Señaló que se deberá investigar la actuación de la Fiscalía en Veracruz, ante la posibilidad de que los autores de la masacre hayan sido detenidos en julio por otro crimen y liberados horas después.

También cuestionado sobre el homicidio de tres niñas en Ciudad Juárez, AMLO dijo que la inseguridad es un tema complejo, pero que está seguros de “que vamos a salir bien con el tiempo”. Señaló que se dejó crecer mucho y no es echarle la culpa a los que se fueron, pero no se atendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia.

El presidente de México reveló que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, se reunirá con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los actos delictivos en Nuevo Laredo. Señaló que fue una especie de escarmiento por no pagar un soborno. Ayer se informó que siete civiles armados murieron durante un enfrentamiento con agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo.

Sobre las cuentas bancarias vinculadas al Cártel de Sinaloa, que presuntamente fueron descongeladas poco antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, no le ha informado que se hayan descongelado cuentas, pero dijo que va a preguntar e indagar sobre este tema.

AMLO dijo que su único amo es el pueblo de México y ningún grupo, ni criminal, está por encima de eso.

El presidente comentó que su Gobierno nunca ha pedido a ningún director de medios de comunicación, radio o televisión, que censure a un periodista, y acotó:

Cuestionado sobre los procesos internos de Morena, López Obrador dijo que él no interviene en ninguna elección, ni de partidos, ni de gobiernos. Recomendó mantener ideales y señaló que lo que acaba a los partidos es el pragmatismo y la falta de principios.

Es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas, terminan muy mal. Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que le cambiaran el nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, entonces no se debe de manchar ese nombre”.